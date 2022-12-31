Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? İşte bu yıl iz bırakan şampiyonluklar, bireysel başarılar, rekorlar, ilkler ve ölümler...

ABONE OL
AA / HABERTURK.COM
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    10 OCAK

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığını duyurdu. Böylece sarı-kırmızılı ekipte "4. Fatih Terim dönemi" sona erdi.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    11 OCAK

    İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Çalık, Gölbaşı Hacılar mevkisinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Çalık, Galatasaray ve İttifak Holding Konyaspor takımlarında da görev yaptı. 27 yaşında vefat eden Çalık, A Milli Takım formasıyla 8 maça çıktı.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    17 OCAK

    - FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülünü, Bayern Münih takımının Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı. Üst üste ikinci kez ödülü alan Lewandowski, Muhammed Salah (Liverpool) ve Lionel Messi'yi (Barcelona/Paris Saint-Germain) geride bırakarak ödülü kazanmayı başardı.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    30 OCAK

    Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu. Grand slam turnuvalarında 21. şampiyonluğunu kazanan Nadal, rakipleri Federer ve Djokovic'i geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    4 ŞUBAT

    Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ve 20 Şubat'ta sona erecek 2022 Kış Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle başladı.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    27 ŞUBAT

    FIFA, Rusya'da maç oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    2 MART

    Rus iş insanı Roman Abramovich, sahibi olduğu Chelsea Kulübünü satmaya karar verdiğini açıkladı. Abramovich: "Ekibime satıştan elde edilecek tüm gelirin bağışlanacağı bir hayır vakfı kurma talimatı verdim. Vakıf, Ukrayna'daki savaş kurbanlarının yararına olacak." dedi.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    22 MART

    Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart’ı deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    25 MART

    Burak Yılmaz milli takıma veda etti. Türk Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    4 NİSAN

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. TFF'den yapılan açıklamada, "Yönetim kurulunun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonuna Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edecektir." denildi.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    16 NİSAN

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne, Anadolu Efes'te görevini sürdüren Ergin Ataman getirildi.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    30 NİSAN

    Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    12 MAYIS

    Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 yenen VakıfBank, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

     
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    15 MAYIS

    Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    19 MAYIS

    Eintracht Frankfurt, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi finalinde Rangers'a penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak şampiyon oldu.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    21 MAYIS

    Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup eden Anadolu Efes, üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    22 MAYIS

    VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    22 MAYIS

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Milan, son hafta maçında Sassuolo'yu 3-0 yenerek 86 puanla en yakın takipçisi Inter'in 2 puan önünde şampiyon oldu.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    25 MAYIS

    UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Feyenoord'u 1-0 mağlup eden Roma, şampiyon oldu.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    29 MAYIS

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid, kupanın sahibi oldu.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    2 HAZİRAN

    Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 2022-2023 sezonu için anlaşmaya vardığını açıkladı.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    11 HAZİRAN

    Galatasaray Kulübünün 103. dönem yönetiminin belirlendiği olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek, 2 bin 208 oyla başkanlığa seçildi.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    18 AĞUSTOS

    Toplam 24 farklı branşta, 54 ülkeden 4 binden fazla sporcunun katılımıyla Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcular, 145'i altın, 107'si gümüş ve 89'u bronz olmak üzere toplamda 341 madalya alarak oyunlar rekoru kırdı. Oyunlar tarihinin en fazla altın ve toplam madalya alan ülkesi olarak tarihe geçen Türkiye'yi, madalya sıralamasında Özbekistan ve İran takip etti.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    12 EYLÜL

    Arda Turan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    13 EYLÜL

    Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı ve 5. kez dünya şampiyonu oldu.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    14 EYLÜL

    Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. Yasemin Adar, ikinci kez dünya şampiyonu oldu
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    17 EYLÜL

    Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Taha Akgül, 3. kez dünya şampiyonluğuna uzandı.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    18 EYLÜL

    2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı, Fransa'yı 88-76 yenen İspanya kazandı.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    24 EYLÜL

    Profesyonel kariyerindeki son maçına çıkan 20 kez grand slam şampiyonu 41 yaşındaki İsviçreli efsane tenisçi Roger Federer, emekli oldu. Federer, İngiltere'nin başkenti Londra'daki 20 bin kişilik O2 Arena'da düzenlenen Laver Kupası maçı sonrasında tenisi bıraktı.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    9 EKİM

    F1'de Hollandalı Max Verstappen, ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Japonya Grand Prix'sini kazanan Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    9 EKİM

    Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    16 EKİM

    Benzema, Altın Top ödülünü ilk kez kazandı. Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema kazandı.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    28 EKİM

    Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Şenol Güneş getirildi. Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'le 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    5 KASIM

    Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazandı.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    18 KASIM

    A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    19 KASIM

    FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    22 KASIM

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 37 yaşındaki Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdı.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    27 KASIM

    Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçı, bir Göztepe taraftarının Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmasının ardından hakem Emre Kargın tarafından tatil edildi. Altay taraftarlarının 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme attığı "işaret fişeği" nedeniyle yaralananlar oldu.
  • 2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

    18 ARALIK

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı. Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.