AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz 2022-2023 dönemi Açık Lise 2. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin sınava katılamayacağı için sınavların Nisan ayı sonrası yapılması bekleniyor. Geçen sene ise Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında detaylar eklenecektir.