2023 Google Trendler'de en çok aranan oyuncu ve şarkılar belli oldu
Geçtiğimiz günlerde Google Trendler'de Türkiye genelinde en çok arananlar belli olmuştu. Tüm dünya geneline hitap eden Google şimdi de uluslararası aramalarda en çok merak edilen oyuncuları ve şarkıcıları açıkladı. İşte Google Trendler'de dünya genelinde en çok aranan oyuncular ve şarkıcılar
Giriş: 14.12.2023 - 14:36 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:36
1
DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK ARANAN OYUNCULAR
1. JEREMY RENNER
2
2. JAMIE FOXX
3
3. DANNY MASTERSON
4
4. MATT RIFE
5
5. PEDRO PASCAL
6
6. JONATHAN MAJORS
7
7. SOPHIE TURNER
8
8. RUSSELL BRAND
9
9. KE HUY QUAN
10
10. JOSH HUTCHERSON
11
EN ÇOK ARANAN ŞARKICILAR
1. JASON ALDEAN
12
2. ICE SPICE
13
3. OLIVER ANTHONY
14
4. PESO PLUMA
15
5. JOE JONAS
16
6. SAM SMITH
17
7. MATT HEALY
18
8. KELLIE PICKLER