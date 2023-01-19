Yeni Evim Kampanyası başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Orta Gelirli Konut projesindeki aylık ödeme planını ve peşinat miktarı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaların ardından, örnek kredi ödeme planı, projeye başvuru yapmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Yeni Evim Kampanyası örnek ödeme planı ve Orta Gelirliye Konut projesi aylık taksit ödemeleri nasıl olacak?" İşte detaylar...