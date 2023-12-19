2023'ün en kötü dizileri açıklandı: Birinci sıra ağır eleştirilere maruz kaldı
Yılın 'En İyileri' listesi açıklanırken, 'En kötüleri' listesi de gündemde yerini almaya başladı. Rotten Tomatoes'a göre 2023 yılının en kötü dizileri yüzdelik derecelendirmesine göre sıralandı. İşte 2023 yılının en kötü dizileri
10. GREAT EXPECTATIONS
Listenin 10. sırasında yer alan Great Expectations, gizemli bir hayırseverin yardımıyla lüks bir hayata sürüklenen yetim Pip'i merkeze alıyor. Dizide Oscar'lı oyuncu Olivia Colman'nın rol almasına rağmen eleştirmenler yapıma 100 üzerinden 43, izleyiciler ise 38 puan verdi.
9. TRUE LIES
9. sırada yer alan aksiyon dizisi eleştirmenler tarafından 42, izleyiciler tarafından ise 48 puan aldı.
8. DJANGO
Uyarlama dizi kaynak yetersizliği nedeniyle eleştirmenler tarafından beğenilmedi. İzleyici skoru 29 olan dizinin eleştirmen puanı ise 40.
7. VELMA
7. sırada yer alan Velma, eleştirmenler tarafından yüzde 39, izleyicilerden ise yüzde 7 puan aldı.
6. MUTED
İspanyol dizisi Muted, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden 33 puan aldı.
5. ALERT: MISSING PERSONS UNIT
2023'te başarısız seçilen dizilerden birisi olarak seçilen Alert: Missing Persons Unit, eleştirmenlerden 100 üzerinden 29, izleyicilerden ise 31 puan aldı.
4. OBESSION
1991 yapımı romana dayanan dizi, Netflix'te en çok izlenen yapımlardan birisi olmasına rağmen eleştirmenlerden 22, izleyicilerden ise 29 puan aldı.
3. GOTHAM KNIGHTS
Bruce Wayne'nin öldürülmesinden sonra Batman'siz bir Gotham'ı konu alan dizi, eleştirmenler tarafından yüzde 21, izleyiciler ise yüzde 43 puan verdi.
2. THE IDOL
Euphoria'nın yaratıcısı Sam Levinson'ın sansasyon yaratan dizisi The Idol, listenin ikinci sırasında yer aldı. Johnny Depp'in kızı Lily-Rose Depp'in canlandırdığı pop yıldızı Jocelyn'i merkeze alan dizi, gereksiz seks sahneleri nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Eleştirmenlerin puanı 100 üzerinden 19 iken izleyicilerin skoru ise 41 oldu.
1. QUEEN CLEOPATRA
Mısır'ın son firavunu Kleopatra'nın tahtını, ailesini ve mirasını koruma mücadelesini konu alan Netflix yapımı dizi ne eleştirmenleri ne de izleyicileri memnun edebildi. Kraliçe Kleopatra'yı siyahi bir oyuncunun canlandırması büyük tepkilerin meydana gelmesine neden olurken, oyuncu Adele James tepkilere karşı
"Aldığım tepkinin derecesi ve niteliğini geçtim, herhangi bir düzeydeki tacizin herkese rahatsızlık vereceğini düşünüyorum ki bana verilen tepkilerin hepsi temelde ırkçı" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Independent Türkçe, Daily Mail, Rotten Tomatoes