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1. QUEEN CLEOPATRA

Mısır'ın son firavunu Kleopatra'nın tahtını, ailesini ve mirasını koruma mücadelesini konu alan Netflix yapımı dizi ne eleştirmenleri ne de izleyicileri memnun edebildi. Kraliçe Kleopatra'yı siyahi bir oyuncunun canlandırması büyük tepkilerin meydana gelmesine neden olurken, oyuncu Adele James tepkilere karşı

"Aldığım tepkinin derecesi ve niteliğini geçtim, herhangi bir düzeydeki tacizin herkese rahatsızlık vereceğini düşünüyorum ki bana verilen tepkilerin hepsi temelde ırkçı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Independent Türkçe, Daily Mail, Rotten Tomatoes