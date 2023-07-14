2023 Vatandaşlık maaşı ne kadar ve şartları neler?
Vatandaşlık maaşı gündemde yerini almaya devam ediyor. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamalarından sonra sıkça araştırılan vatandaşlık maaşına dair güncel bilgileri ve detayları haberimizde derledik. İşte "Vatandaşlık maaşı hakkında başvurusu ne zaman yapılacak ve ne kadar? sorularının cevabı...
Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Balanı Derya Yanık'ın açıklamalarından sonra vatandaşlık maaşı başvuru tarihleri, şartları ve ne kadar olacağı sorgulanmaya başladı. Yapılan açıklamalarda sosyal destek yardımı ödemeleri için vatandaşın gelir düzeyi dikkate alınacak. İşte 2023 vatandaşlık maaşına dair tüm detaylar...
VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?
Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük. Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz. Bununla hem ortalama gelir seviyesini korumasını, sosyal refahtan üzerine düşen payı almasını sağlayacağız. Yoksulluk sınırının altına düştüğünde daha çok destekleyeceğiz. Kamu anlamında maliyetin daha da yükseleceği bir grubu yoksulluk sınırına düşürmemiş olacağız" dedi.
VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Eski Bakan Derya Yanık, "Biz sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbirler alıyoruz. Böylece daha az maliyetle insanlarınızın refah seviyesini yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.
VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Bakan Yanık, vatandaşlık maaşı başvuru şartları ile ilgili olarak; "Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde; 'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var " dedi.
VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLİR?
Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir" ifadelerine yer verdi.
VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Eski Bakan Yanık, "Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile ki önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.