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        Haberler Spor Basketbol 2025 FIBA Kıtalararası Kupa Singapur'da düzenlenecek - Basketbol Haberleri

        2025 FIBA Kıtalararası Kupa Singapur'da düzenlenecek

        Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kıtalararası Kupa, 18-21 Eylül tarihleri arasında yeniden Singapur'da düzenlenecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 12:40 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:40
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        2025 FIBA Kıtalararası Kupa Singapur'da!
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        Singapur Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek turnuvada Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Unicaja, diğer FIBA kıtasal şampiyonları ve NBA G League temsilcisiyle mücadele edecek. Katılacak diğer takımlar; 2024-25 BCL Amerika şampiyonu ve 2022’de FIBA Kıtalararası Kupası’nı kazanan Brezilya’dan Flamengo, geçtiğimiz ay BCL Asya 2025’i kazanan Japonya temsilcisi Utsunomiya Brex, Avustralya Ulusal Basketbol Ligi (NBL) şampiyonu Illawarra Hawks, bu sezon Basketbol Afrika Ligi’ni (BAL) ilk katılımında kazanan Libya temsilcisi Alahli SC ile NBA G League United olacak. Japonya, Avustralya ve Libya temsilcileri turnuvada ilk kez yer alacak.

        Geçtiğimiz yıl da Singapur Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvayı 25 binden fazla basketbolsever dört gün boyunca yerinden takip etti; karşılaşmalar aynı zamanda yüz binlerce kişi tarafından canlı yayında izlendi.

        FIBA Kıtalararası Kupası 2025 grup eşleşmeleri şu şekilde:

        Grup A: Alahli SC (Libya); Unicaja (İspanya); Utsunomiya Brex (Japonya)

        Grup B: Flamengo (Brezilya); Illawarra Hawks (Avustralya); NBA G League United (ABD)

        Her grup, tek devreli lig usulü mücadele edecek ve gruplarını lider bitiren iki takım, 21 Eylül’de FIBA Kıtalararası Kupası 2025 şampiyonunu belirlemek üzere finalde karşılaşacak.

        Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar üçüncülük maçında, üçüncü sıradakiler ise beşincilik maçında karşı karşıya gelecek.

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