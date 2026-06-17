2026 BASKETBOL FİNAL KARŞILAŞMASI: Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi final serisinde heyecan dorukta! Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak dev final mücadelesinin tarihi, saati ve yayın kanalı taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip karşılaşmaya dair tüm detaylar netleşti. Peki, Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.