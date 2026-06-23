2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI | Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Canlı izle ekranı
2026 Dünya Kupası'nda Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele için gözler maç saatine ve yayın bilgilerine çevrilmiş durumda. Kritik karşılaşmanın detayları ve canlı yayın ekranı büyük ilgi görüyor. Peki, Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
2026 Dünya Kupası’nda Portekiz ile Özbekistan, futbolseverlerin merakla takip ettiği kritik bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Büyük ilgi gören mücadelede gözler maçın başlama saatine ve yayınlanacağı kanala çevrilmiş durumda. Peki, heyecanla beklenen Portekiz - Özbekistan maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri nedir? Tüm detaylar haberimizde.
PORTEKİZ - ÖZBEKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Portekiz, ikinci grup maçında Özbekistan ile karşı karşıya geliyor. Mücadele, Türkiye saatiyle (TSİ) 20.00’de sahne alacak ve futbolseverler kritik karşılaşmayı büyük bir merakla takip edecek.
PORTEKİZ - ÖZBEKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç heyecanı, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, geniş izleyici kitlesiyle buluşması nedeniyle büyük ilgi görürken, futbolseverler nefes kesen mücadeleyi ekran başından takip edecek.