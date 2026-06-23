2026 Dünya Kupası’nda Portekiz ile Özbekistan, futbolseverlerin merakla takip ettiği kritik bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Büyük ilgi gören mücadelede gözler maçın başlama saatine ve yayınlanacağı kanala çevrilmiş durumda. Peki, heyecanla beklenen Portekiz - Özbekistan maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri nedir? Tüm detaylar haberimizde.