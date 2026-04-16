        2026 emekli bayram ikramiyesi takvimi: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak?

        Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Kurban Bayramı'ndan önce yatırılması beklenen emekli bayram ikramiyelerine çevrildi. Yaklaşık 16,5 milyon emekli, şimdiden bayram ikramiyesini araştırmaya başladı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:54 Güncelleme:
        Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerine ilişkin son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. İkramiyelerin ödeme tarihleri ve tutarına dair detaylar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Emeklilere her yıl düzenli olarak verilen bayram ikramiyeleri, geride kalan Ramazan Bayramı’nda 4 bin TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak? Ayrıntılar haberimizde.

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

        Yaklaşık 16,5 milyon hak sahibini kapsayan emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL olarak hesaplara yatırılması bekleniyor.

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri, bayramdan 6 gün önce hesaplara yatırılmaya başlanmıştı. Bu doğrultuda Kurban Bayramı ikramiyelerinin de benzer şekilde 6 gün önceden ödeneceği öngörülüyor. Ödemelerin, 21 Mayıs’tan itibaren ve maaş ödeme günlerine göre önceliklendirilerek yapılması bekleniyor.

        Yeni gelişmeler oldukça haberimizi güncelleyeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
