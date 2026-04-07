2026 Kurban Bayramı tarihleri: Bayram tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Milyonlarca vatandaşın hem ibadetlerini planlamak hem de tatil programını oluşturmak için yakından takip ettiği 2026 Kurban Bayramı'nın başlangıç tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimiyle kesinlik kazandı. "Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alırken, bayram tatilinin kaç gün süreceği de merak edilen başlıklar arasında öne çıkıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları haberimizde.
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN SÜRECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Bayram takvimi ise şu şekilde:
Arefe: 26 Mayıs 2026 Salı
1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Resmi tatil takvimine göre Kurban Bayramı tatili, arefe günü öğleden sonra başlayarak cumartesi akşamı sona eriyor. Pazar gününün de eklenmesiyle toplam tatil süresi 5,5 güne ulaşıyor. Kamuoyunda sıkça gündeme gelen ''Bayram tatili 9 güne uzatılacak mı?'' sorusuna ise şu an için net bir yanıt bulunmuyor.