        Giriş: 20.02.2026 - 12:15 Güncelleme: 20.02.2026 - 12:15
        İlk isimler açıklandı
        2026 Oscar Ödülleri'ne geri sayım başlarken, törende ödülleri sunacak ilk isimler açıklandı. 15 Mart'ta düzenlenecek olan törende, geçen yılın Oscar sahipleri, 2026'nın oyunculuk kategorisinde kazananlarına ödüllerini takdim edecek.

        2026'nın 'En İyi Erkek Oyuncu'su Adrien Brody, 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu'su Kieran Culkin, 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu'su Mikey Madison ve 'En İyi Kadın Oyuncu'su Zoe Saldana Oscar sahnesine dönecek.

        Conan O'Brien
        Conan O'Brien

        98. Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek ve dünya çapında 200'den fazla bölgede canlı olarak yayınlanacak. Törenin sunuculuğunu, geçen yılın da Oscar sunucusu olan komedyen Conan O'Brien üstlenecek.

