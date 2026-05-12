        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil 2026’nın ilk çeyreğinde 68,4 milyar TL gelir, 4,6 milyar TL kâr

        Turkcell, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 8,9 artarak 68,4 milyar TL'ye ulaştığını açıklarken, net kârının ise yüzde 14,9 artışla 4,6 milyar TL'ye yükseldiğini belirtti. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Turkcell olarak, 32 yıllık teknoloji liderliğimizi, güçlü altyapı yatırımlarımız ve yenilikçi vizyonumuz ile istikrarlı bir çizgide sürdürüyoruz. İlk çeyreğin son gününde Türkiye'yi 'Turkcell gücünde 5G' ile buluşturmanın gururunu yaşadık. Güçlü teknolojik altyapımıza müşterilerimizin gösterdiği teveccüh sayesinde yılın ilk üç aylık döneminde toplam abone sayımız 44,5 milyona ulaştı. Faturalı abone bazımız, net 661 bin artışla istikrarlı büyümesini sürdürürken, faturalı abone oranımız yüzde 81 seviyesine yükseldi. Türkiye'nin Turkcell'i olarak teknoloji alanında ülkemizi daha ileri taşıma motivasyonu ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 13:43
        68,4 milyar TL gelir, 4,6 milyar TL kâr

        Turkcell, konsolide FAVÖK’ünün yüzde 3,2 artışla 28,3 milyar TL olurken, FAVÖK marjı yüzde 41,4 seviyesinde gerçekleştiğini vurguladı. Şirketin vergi öncesi kârı yüzde 38,8 artışla 11,9 milyar TL’ye ulaşırken net kârı ise yüzde 14,9 oranında artarak 4,6 milyar TL’ye yükseldiği de belirtildi.

        “5G ÇAĞINA ÇOK GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ”

        5G’nin Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda tarihi bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şu değerlendirmeyi yaptı: “Turkcell olarak, 32 yıllık teknoloji liderliğimizi, güçlü altyapı yatırımlarımız ve yenilikçi vizyonumuzla istikrarlı bir çizgide sürdürüyoruz. İlk çeyreğin son gününde Türkiye’yi Turkcell gücünde 5G ile buluşturmanın gururunu yaşadık. 5G ile yalnızca iletişim standartlarını yükseltmekle kalmadık; aynı zamanda sanayiden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar pek çok alanda ülkemizin rekabet gücünü artıracak yeni nesil bir dijital altyapının da kapılarını araladık. En geniş frekans bandı, en yüksek kapasiteye sahip şebeke mimarimiz, güçlü fiber altyapımız ve veri merkezlerimizle bu yeni döneme güçlü bir başlangıç yaptık. Mobil pazarda liderliğimizi sürdürüyoruz. Güçlü teknolojik altyapımıza müşterilerimizin gösterdiği teveccüh sayesinde yılın ilk çeyreğinde toplam mobil abone sayımız 39,8 milyona ulaştı. Türkiye’nin Turkcell’i olarak teknoloji alanında ülkemizi daha ileri taşıma motivasyonuyla çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle attığımız her adımda emeği olan çalışma arkadaşlarıma, destekleri için Yönetim Kurulumuza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza gönülden teşekkür ediyorum.”

        FATURALI ABONE BAZI NET 661 BİN ARTTI

        Müşteri odaklı yaklaşımı, güçlü altyapısı ve yenilikçi teklifleri sayesinde Turkcell, yılın ilk çeyreğini Mobil Numara Taşıma (MNT) tarafında başarılı sonuçlarla tamamladı. Toplam mobil abone bazı net 655 bin abone kazanımıyla genişledi. Faturalı abone bazı da net 661 bin artışla istikrarlı büyümesini sürdürürken, faturalı abone oranı şirketin “değer odaklı büyüme” stratejisini yansıtır şekilde yüzde 81 seviyesine ulaştı.

        DİJİTAL İŞ SERVİSLERİ GELİRLERİ YÜZDE 64 BÜYÜDÜ

        Dijital İş Servisleri (DBS) tarafında da Turkcell, 2026 yılına çok güçlü bir başlangıç yaptı. Artan kurumsal projelerin katkısıyla yükselen donanım gelirlerinin yanı sıra veri merkezi ve bulut servislerindeki yüzde 21’lik artış, DBS gelirlerinde yıllık yüzde 64’lük yükselişi beraberinde getirdi.

