Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta itibarı ile sert bir düşüş yaşadı. Döviz kurlarındaki düşüş, altın fiyatları üzerinde de etkisini gösteriyor. 22 ayar bilezik fiyatı ile beraber, gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türleri de düşüş eğilimine girdi. Bu doğrultuda, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, bugün kaç para oldu konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi.

22 AYAR BİLEZİK FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik alış satış fiyatı ile ilgili güncel ve canlı rakamlar şu şekilde;