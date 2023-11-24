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        Haberler Gündem 24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Yarın İETT, metro, metrobüs, vapur ve marmaray bedava mı olacak?

        24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT, metro, metrobüs bedava mı?

        24 Kasım Öğretmenler Günü'nün gelişiyle birlikte yarın toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenler toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilmişti. Konuya ilişkin net açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Yapılan açıklama, "24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı olacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 09:05 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:05
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        Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen olduğu gün yani 24 Kasım her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Yurt genelinde öğretmenler ve öğrenciler bu özel günü çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Öğretmenler Günü'nden toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı günün en çok araştırlan konuları arasında yer aldı. Peki, "24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı olacak?" İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşımada ücret tarifesi...

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        ÖĞRETMENLERE TREN BİLETLERİNDE İNDİRİM

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, 24- 30 Kasım arasında öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

        Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile öğretmenlerin haklarının ödenemeyeceğini belirterek, "Öğretmenler Günü haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik. Yıl boyunca TCDD Taşımacılık tarafından öğretmenlerimize tüm tren seyahatlerinde normalde yüzde 15 oranında indirim yapılıyordu. 24- 30 Kasım tarihleri arasında da yüksek hızlı trenlerimiz (YHT) ile ana hat trenlerimizde öğretmenlerimize bu indirim oranı yüzde 50 olarak uygulanacak" dedi.

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        ÖZEL OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİ DE KAPSIYOR

        Bakan Uraloğlu, "Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak" ifadelerini kullandı.

        Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik kartlarının gösterilmesinin yeterli olacağını bildirdi.

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        24 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        İstanbulkart Mobil’de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenler toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilmişti.

        Bu yıl ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapıladı. Resmi açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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