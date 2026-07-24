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        Haberler Spor Futbol 24 Temmuz maç programı: Bugün kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        24 Temmuz maç programı: Bugün kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Avrupa kupalarında heyecan hız kesmeden devam ederken futbolseverlerin gözü bu kez 24 Temmuz Cuma günü oynanacak karşılaşmalara çevrildi. Dün akşam UEFA Avrupa Ligi eleme turunda sahne alan temsilcimiz Beşiktaş, Midtjylland'ı 1-0 mağlup ederek avantajı kaptı. Bu sonucun ardından bugünün maç programı, başlama saatleri ve ekranlara gelecek mücadeleler sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Temmuz Cuma gününün maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 07:45 Güncelleme:
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        1

        Futbol takviminde yoğun tempo sürerken, dünyanın dört bir yanında oynanacak karşılaşmalar sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Beşiktaş'ın dün UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından gözler bugünkü mücadelelere çevrildi. Ligler ve Avrupa kupalarında sahaya çıkacak takımların maç saatleri ile yayın bilgileri merak edilirken, "Bugün hangi maçlar var?" sorusu öne çıkıyor. İşte 24 Temmuz Cuma günü oynanacak karşılaşmaların programı...

        2

        24 TEMMUZ CUMA MAÇ PROGRAMI

        Viborg - Odense Saat: 20.00

        Eyüpspor - İstanbulspor Saat: 18.00

        Gloggnitz - SK Rapid II Saat: 18.00

        Lotte - Bremen II Saat: 18.00

        Nitra - Podkonice Saat: 18.00

        Novaci - Kozuf Gevgelija Saat: 18.00

        3

        Sparta Prag B - Hostoun Saat: 18.00

        Aubagne - Bastia Saat: 18.30

        Banik Most-Sous - Pisek Saat: 18.30

        Gmunden - Bradford City Saat: 18.30

        Kolbuszowa Dolna - Czarni Polaniec Saat: 18.30

        4

        Siarka Tarnobrzeg - Igloopol Debica Saat: 18.30

        Al-Hilal - Mamelodi Saat: 19.00

        Galatasaray - Monza Saat: 21.00

        Payerne - Yverdon II Saat: 21.00

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