24 Temmuz maç programı: Bugün kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol takviminde yoğun tempo sürerken, dünyanın dört bir yanında oynanacak karşılaşmalar sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Beşiktaş'ın dün UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından gözler bugünkü mücadelelere çevrildi. Ligler ve Avrupa kupalarında sahaya çıkacak takımların maç saatleri ile yayın bilgileri merak edilirken, "Bugün hangi maçlar var?" sorusu öne çıkıyor. İşte 24 Temmuz Cuma günü oynanacak karşılaşmaların programı...