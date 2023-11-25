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        Haberler Gündem 25 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ: Anlamlı ve resimli 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajları

        25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajları ve sözleri

        Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü BM Genel Kurulu tarafından 1999 yılında kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için ilan edildi. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 09:37 Güncelleme: 25.11.2023 - 09:37
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        Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (International Day for the Elimination of Violence against Women), 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gündür. İşte 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajları ve sözleri...

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        25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI

        "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yaşam hakları elinden alınmış tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum. Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur."

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        "Kadına yönelik şiddetin bahanesi olmaz. Kadına şiddet suçtur. Şiddete uğrayan kadınlar asla yalnız değildir, şiddet onların kaderi değildir."

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        "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadına şiddetin bitmesini diliyor, "Kadına şiddet, kadınların kaderi olmasın diyor” tüm kadınlarımıza sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum."

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        "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara ışık tutması temennisi ile tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada yaşamalarını diliyorum"

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        "1999 yılında BM Genel Kurulu kararı ile, kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla ilan edilen ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ vesilesiyle tüm kadınlarımızın şiddetten uzak sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini dilerim."

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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