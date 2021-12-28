Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Oyun
ABONE OL

28 Aralık Epic Games günün ücretsiz oyunu nedir? Epic Games açıkladı

Epic Games Store yılbaşı tatili nedeniyle her gün ücretsiz oyun veriyor. 28 Aralık 2021 gününe özel Epic Games ücretsiz oyunu açıklandı. Peki Epic Games günün ücretsiz oyunu hangisi? İşte detaylar...

28 Aralık Epic Games günün ücretsiz oyunu nedir? Epic Games açıkladı

Epic Games, yılbaşına kadar klasikleşen oyun dağıtma etkinliğine başladığını duyurdu. Bu etkinlik kapsamında Epic, 31 Aralık’a kadar 15 gün boyunca her gün 1 oyun dağıtacak. Etkinlik sonunda oyuncular, Epic Store üzerinden 15 tane oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler.

23 ARALIK EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNU

Epic Games tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında ücretsiz olarak dağıtılan bugünkü oyun Mages of Mystralia oldu.

Mages of Mystralia ,Kanadalı stüdyo Boelys Gamestarafından geliştirilen ve yayınlananbir aksiyon-macera video oyunudur . 2017'de Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için ve2019'da Nintendo Switch için piyasaya sürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Facebook ve WhatsApp'ın Rekabet Kurumuna açtığı davaya ret
TEKNOLOJİ Facebook ve WhatsApp'ın Rekabet Kurumuna açtığı ...
Son dakika: Facebook'un Rekabet'e açtığı dava reddedildi
TEKNOLOJİ Facebook’a mahkemeden ret!
Hediye kartı dolandırıcılığına dikkat
TEKNOLOJİ Hediye kartı dolandırıcılığına dikkat
İşte 2021 yılının siber güvenlik karnesi
TEKNOLOJİ İşte 2021'in siber güvenlik özeti
James Webb Uzay Teleskobu nedir? James Webb Teleskobu özellikleri
TEKNOLOJİ James Webb Uzay Teleskobu nedir?
GoDaddy kullanıcı bilgileri çaldılar!
TEKNOLOJİ GoDaddy'de veri ihlali!
Trendyol, 2021'in en büyük yatırımları arasına girdi
TEKNOLOJİ Trendyol, 2021'in en büyük yatırımları arasında
Apple Türkiye'den indirim geldi! iPhone fiyatları ne kadar oldu?
TEKNOLOJİ Apple'dan iPhone fiyatlarına indirim
Son dakika haberler: Apple'dan kur indirimi! iPhone fiyatları...
TEKNOLOJİ Apple'dan kur indirimi!
Japonya'da ilginç keşif: Yalanabilir televizyon - Haberler
TEKNOLOJİ İlginç keşif: Yalanabilir televizyon

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.