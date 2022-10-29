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En güzel, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ile bayram coşkusunu sevdiklerinizle paylaşın!

29 Ekim Cumartesi günü, Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 99'uncu yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Binlerce vatandaş günün anlam ve önemini 'En güzel, kısa, uzun, coşkulu, Türk bayraklı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları' ile WhatsApp, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden paylaşıyor. İşte, farklı, en güzel, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel mesajlar ve Atatürk sözleri...

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  • 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, kısa, uzun, coşkulu, Türk bayraklı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri

    Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini ilan etti. Her yıl 29 Ekim tarihinde Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan milli bayramda bu yıl 99.yılı. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile milli bayram olarak kutlanmaya başlanılan bu özel günün coşkusunu yaymak isteyenler WhatsApp, Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri' paylaşımlarında bulunuyor. İşte, En güzel, kısa, uzun, coşkulu, Türk bayraklı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri...
  • 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, kısa, uzun, coşkulu, Türk bayraklı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri

    RESİMLİ CUMHURİYET BAYRAMI MESJLARI VE SÖZLERİ

    Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum.
  • 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, kısa, uzun, coşkulu, Türk bayraklı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri

    Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.
  • 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, kısa, uzun, coşkulu, Türk bayraklı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri

    Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
  • 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, kısa, uzun, coşkulu, Türk bayraklı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri

    Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
  • 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, kısa, uzun, coşkulu, Türk bayraklı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri

    EN GÜZEL CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

    Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
  • 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, kısa, uzun, coşkulu, Türk bayraklı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri

    Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
  • 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, kısa, uzun, coşkulu, Türk bayraklı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri

    Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
  • 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, kısa, uzun, coşkulu, Türk bayraklı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri

    Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.
  • 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, kısa, uzun, coşkulu, Türk bayraklı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri

    CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN SÖZLERİ

    Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.
  • 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, kısa, uzun, coşkulu, Türk bayraklı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri

    29 EKİM 2022 CUMHURİYET BAYRAMI ATATÜR SÖZLERİ

    Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.
  • 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, kısa, uzun, coşkulu, Türk bayraklı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri

    Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk'ün S.D. I, S. 372)
  • 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, kısa, uzun, coşkulu, Türk bayraklı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri

    Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923 (Atatürk'ün S.D. III, S. 71)
  • 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, kısa, uzun, coşkulu, Türk bayraklı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri

    Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.
  • 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, kısa, uzun, coşkulu, Türk bayraklı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri

    Cumhuriyetimizin yıldönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"
  • 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, kısa, uzun, coşkulu, Türk bayraklı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 99.yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.
  • 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, kısa, uzun, coşkulu, Türk bayraklı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri

    Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

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