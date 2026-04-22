        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 gün önce evlenmiş! Cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        3 gün önce evlenmiş! Cansız bedeni bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde ırmakta bulunan cesedin kimlik tespiti yapılırken, 3 gün önce evlendiği ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 18:28 Güncelleme:
        3 gün önce evlenmiş! Cansız bedeni bulundu

        İHA'nın haberine göre; olay, Kemalpaşa Mahallesi sınırlarında boş arazilerin olduğu bölgeden geçen Berdan Irmağı'nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, ırmakta hareketsiz duran şahsı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra bölgede kayıp 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan'ı arama çalışması yapan AFAD koordinesindeki diğer ekipleri de gönderildi. Bölgeye ulaşan ekipler şahsın öldüğünü belirlerken, inceleme sonrası cenaze otopsi ve kimlik tespiti için morga gönderildi.

        Yapılan incelemede şahsın Tarsus Belediyesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan 33 yaşındaki M.M. olduğu öğrenildi. M.M.'nin geçtiğimiz pazar günü evlendiği öğrenilirken ceketi ve ayakkabısı da olay yerine yakın köprüde bulundu.

        İntihar ettiği değerlendirilen M.M.'den geriye ise 3 gün önce dünya evine girdiği eşi ile çekildiği fotoğrafı ile arkadaşlarına gönderdiği davetiye kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

