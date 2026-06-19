3 yıldız için 3 finale üst üste çıktı: Dünya Kupası'nın o rekoru hâlâ kırılamadı

2026 Dünya Kupası sürerken eski turnuvaların defteri yeniden açılıyor ve bir rekor hep aynı yerde duruyor. Dünya Kupası tarihinde arka arkaya üç finale çıkmayı yalnızca iki ülke başardı. Batı Almanya 1982, 1986 ve 1990'da finale yükseldi. Brezilya ise aynı çıkışı 1994, 1998 ve 2002'de yakaladı. Bugüne kadar üçüncü bir takım bu seriyi yakalayamadı.

Üç finale gitmek zaten zor, üçünü de aynı ekiple kovalamak başka iş

Bir takımın tek bir kupada finale çıkması bile büyük başarı. Üst üste üç turnuvada aynı şeyi yapmak ise ayrı bir hikâye. Sekiz yıl boyunca kadronun belkemiğini korumak, sakatlıkları atlatmak, kuşak değişimini ertelemek gerekiyor.

İki seri de kendi içinde farklı bir gerilim taşıyor. Batı Almanya iki kez finalde kaybetti, üçüncüde şampiyon oldu. Brezilya ise yükselişle başladı, ortada düştü, sonda yeniden zirveye çıktı.

Brezilya'nın o üç finalinde bir oyuncu her seferinde formayı giydi. Aynı isim 1994'te de, 1998'de de, 2002'de de sahadaydı.

1994'te kenarda oturuyordu, 2002'de kolunda pazıbant vardı

O isim Cafu. Brezilya'nın sağ beki, Dünya Kupası tarihinde üç ardışık finalde de sahaya çıkan tek futbolcu. Başka kimse bu listede yok.

Yolculuğu da bir kariyerin nasıl olgunlaştığını gösteriyor. 1994'te ABD'deki finalde Cafu yedek olarak başladı ve oyuna sonradan girdi. Brezilya o gün İtalya'yı penaltılarla geçip kupayı kaldırdı. Dört yıl sonra Fransa'da artık ilk on birin parçasıydı. Ne var ki o final Brezilya için hayal kırıklığına döndü, ev sahibi Fransa 3-0 kazandı. 2002'ye gelindiğinde Cafu takımın kaptanıydı. Japonya ve Güney Kore'deki o turnuvada Brezilya Almanya'yı 2-0 yendi, kupayı Cafu kaldırdı.

Yedeklikten kaptanlığa uzanan bu sekiz yıl, bir oyuncunun aynı seviyede kalmaktan fazlasını başardığını anlatıyor. FIFA da Cafu'nun bu bireysel kaydını Dünya Kupası rekorları arasında ayrı bir başlıkla anıyor.

Almanya'nın yolu iki yenilgiden geçti

Batı Almanya'nın serisi acıyla başladı. 1982'de İtalya 3-1 kazandı, 1986'da Diego Maradona'lı Arjantin 3-2 önde bitirdi. İki final, iki yenilgi.

| Yıl | Final | Sonuç |

|-----|-------|-------|

| 1982 | İtalya 3-1 Batı Almanya | Kaybetti |

| 1986 | Arjantin 3-2 Batı Almanya | Kaybetti |

| 1990 | Batı Almanya 1-0 Arjantin | Şampiyon |

Üçüncü denemede sabır karşılığını verdi. 1990 İtalya'sında Almanlar yine Arjantin'le karşılaştı ve tek golle kazandı. O zafer ülkenin üçüncü yıldızı oldu.

Brezilya'nın tablosu ise inişli çıkışlı. 1994'te şampiyon, 1998'de finalde Fransa karşısında dağıldı, 2002'de yeniden kupanın sahibi.

| Yıl | Final | Sonuç |

|-----|-------|-------|

| 1994 | Brezilya 0-0 (pen. 3-2) İtalya | Şampiyon |

| 1998 | Fransa 3-0 Brezilya | Kaybetti |

| 2002 | Brezilya 2-0 Almanya | Şampiyon |

Başlıktaki "3 yıldız" da burada anlam kazanıyor. Batı Almanya seri boyunca tek şampiyonluk aldı, 1990'da. Brezilya ise iki kez kupayı kaldırdı ve dördüncü ile beşinci yıldızlarını bu dönemde taktı. Finale çıkmanın kendisi zaten rekordu, kazanılan yıldızlar da o serinin içinden geldi.

Peki bu seriyi kim kırabilir?

Bir takımın üç turnuva boyunca finalde kalması, modern futbolda giderek zorlaşan bir iş. Kadrolar daha hızlı yaşlanıyor ve rekabet derinleştikçe sürprizler artıyor. Brezilya'nın 2002'de tamamladığı seriden bu yana hiçbir ülke arka arkaya iki finalden fazlasına ulaşamadı.

2026 turnuvası da bu pencereden izleniyor. Bu kupada finale çıkacak ekip, gelecek Dünya Kupası'nda da yarı yolu aşarsa, yirmi yılı aşkındır kırılamayan o seriye doğru ilk adımı atmış olacak.