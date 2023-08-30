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        Haberler Gündem 30 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları | Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar, indirim veya zam gelecek mi?

        30 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG'ye indirim veya zam gelecek mi?

        Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak motorine 22 Ağustos tarihinde 1 TL'lik bir zam geldi. Yapılan bu zam sonrasında benzin fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Yaşanan bu gelişme, "Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu, indirim veya zam gelecek mi?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 30 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin, LPG fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 19:25 Güncelleme: 30.08.2023 - 19:25
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        1

        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 31 Ağustos Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geleceği belirlendi. Peki, "Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar, indirim veya zam gelecek mi?" İşte 30 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları...

        2

        BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

        31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geliyor.

        Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

        3

        MOTORİN FİYATLARINA ZAM

        18 Ağustos 2023 Cuma gecesi itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim geldi. Yapılan indirimin ardından motorin fiyatlarına 22 Ağustos'ta 1 liralık zam yapıldı.

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.66 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.80 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.93 TL

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37,74 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,85 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 16,38 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 38,24 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,37 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.28 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 38,30 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,47 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.02 TL

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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