30 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları | Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar, indirim veya zam gelecek mi?

30 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları | Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar, indirim veya zam gelecek mi?

1 Şurada Paylaş!









Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 31 Ağustos Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geleceği belirlendi. Peki, "Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar, indirim veya zam gelecek mi?" İşte 30 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları...