Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 32 milyon telefon 5G ile uyumlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel, Habertürk yazarı Bülent Aydemir ve Haberturk.com Yayın Koordinatörü Mesut Toptan'ın da aralarında olduğu basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar programında 1 Nisan’da 5G’den ilk sinyali alacaklarını dile getirdi.

"2 YIL İÇERİSİNDE BÜTÜN TÜRKİYE'Yİ KAPSAYACAĞIZ"

Uraloğlu, “95 milyon civarında cep telefonu var, bunların 32 milyonu 5G'ye uyumlu. Yaklaşık 1 sene önce bu rakamlar 15 milyon civarındaydı. 5G'ye geçtikten sonra bunun daha da artacağını özellikle söylemek isterim” dedi.

Bakan Uraloğlu, “2 yıl içerisinde bütün Türkiye'yi kapsayacağız, hedefimiz bu. Ama ilk etapta 1 Nisan'da sinyal vermeye başlayacağız” açıklamasında bulundu.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ DESTEKLENİYOR

5G çalışmaları kapsamında yerli ve milli teknolojiyi desteklemeye gayret ettiklerini de dile getiren Bakan Uraloğlu, “İlk etapta yüzde 60 yerli ürün, yüzde 30 da milli haberleşme ürünü şeklinde ihale şartlarımız var. Yaklaşık 3.5 milyar dolar da hazineye bir katkı sağlamış olacağız belli ödeme periyotları içerisinde” şeklinde konuştu.

"5G TEKNOLOJİSİ İLE 10 KAT HIZLI BİR HİZMET SUNULACAK"

Uraloğlu ayrıca 5G teknolojisi ile 10 kat hızlı bir hizmet sunulacağını dile getirerek “Kendi alanımızı ilgilendiren akıllı ulaşım sistemlerini, tren sinyalizasyonlarını yönetmekten tutun akıllı yolları, akıllı şehirleri hayata geçirme noktasında artık daha çok yönetme imkanına sahip olacağız. Türkiye'deki bir cerrah dünyanın bir tarafında ameliyat yapma imkanına sahip olacak. İş makinelerinin uzaktan yönetilmesi imkanına sahip olacak” dedi.

TÜRKSAT 6A, 8 ÜLKEYE HİZMET SUNUYOR

Öte yandan, Türksat 6A’nın Türk mühendislerin ürettiği ve uzaya gönderdiği bir uydu olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Onu 2024'te fırlatmış, geçen sene de Nisan ayında Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber hizmete almıştık. TÜRKSAT 6A ile beraber aşağı yukarı 5.5 milyar insana ulaştık. 8 tane ülkeye de Türksat 6A'dan hizmet satıyoruz, bu da bizim için kıymetli. Her geçen gün bu sayıyı biraz daha artırıyoruz” dedi.

“7A YOLUNDA ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK”

Türksat 6A’nın 25 yıllık bir ömrü olduğunu öngördüklerini dile getiren Uraloğlu, “7A yolunda çalışmalarımıza başladık. 7A uydumuzu da kendimiz üreteceğiz ve onu da uzaya göndereceğiz. Bizim mühendislerimizin ürettiği bir uydumuz olacak” açıklamasında bulundu.