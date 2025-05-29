36. Koç Topluluğu Spor Şenliği'nde 3 kıtadan, 20 ülkeden 6.000'i aşkın Koçlu mücadele etti

Koç Topluluğu’nun kurucusu merhum Vehbi Koç’un 1989 yılında çalışanların sosyal yaşamlarını desteklemek, bireysel ve takım sporlarında yer almalarını teşvik etmek, spor sayesinde şirketler arası sinerji ve dayanışmayı artırmak amacıyla başlattığı ve Türkiye’nin ilk kurumsal şenliği olma özelliğini taşıyan Koç Topluluğu Spor Şenliği, bu yıl 36. kez düzenlendi. 8 Şubat – 25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen şenlik, 3 kıtadan Türkiye dahil 20 farklı ülkeden bir araya gelen 6.000’i aşkın Koçlu sporcunun katılımıyla küresel bir spor organizasyonu olarak gerçekleşti.

Koç Topluluğu’nun dünyanın birçok ülkesindeki çalışanlarının her geçen yıl artan ilgisiyle büyüyen Koç Topluluğu Spor Şenliği’nde bu yıl toplam 20 branş ve 30 kategoride düzenlenen müsabakalarda 775 takım mücadele etti. Atletizm, basketbol, futbol, yüzme, voleybol, badminton, masa tenisi, yelken, kürek, dragon boat, bowling gibi çok çeşitli spor dallarında gerçekleşen şenlikte bu yıl ilk kez padel ve golf branşları da yer aldı. Bu yıl ikinci defa engel tanımayan sporcuların dahil olduğu müsabakalarda mücadele eden sporcular azimleriyle tüm katılımcılara örnek olurken, Koç Topluluğu’na uzun yıllar katkı sağlayan Koç Emeklileri de kendilerine özel açılan branşlara yoğun bir katılım gösterdiler. Ayrıca, bu yıl ilk kez Koç Topluluğu Spor Kulübü tarafından Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki Umut Kentlerde de spor turnuvaları düzenlendi. 10–14 yaş arası çocukların katılımıyla 3x3 basketbol, voleybol, futbol ve kros branşlarında turnuvalar yapıldı.

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İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya ve Samsun olmak üzere 7 şehirde düzenlenen müsabakaların ardından, 25 Mayıs Pazar günü Abdülmecid Efendi Korusu’nda yapılan Koç Topluluğu Spor Şenliği’nin kupa töreninde Ulu Önder Atatürk’ün, toplumsal birlik ve beraberliğin temel taşlarından biri olarak gördüğü sporun birleştirici ruhu, bu yıl da büyük bir coşkuyla hayat buldu.

LEVENT ÇAKIROĞLU: KOÇ TOPLULUĞU BİRÇOK ALANDA OLDUĞU GİBİ KURUMSAL SPOR ORGANİZASYONU KONUSUNDA DA LİDER Koç Topluluğu Spor Şenliği kapanış töreninde konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu, birçok alanda olduğu gibi kurumsal spor organizasyonu konusunda da lider. 36 yıl önce 4 branşta 500 sporcuyla başladığımız bu organizasyonda, Türkiye’nin de içinde bulunduğu toplam 20 ülkeden 6368 sporcu arkadaşımız, bu yılki Koç Olimpiyatları’na katıldılar. Bu organizasyonun, uluslararası şirketlerimizin de katılımıyla daha farklı bir boyuta gelmiş olmasından gerçekten mutluluk duyuyorum. Zira bu tablo, Topluluğumuzun çok uluslu, çok kültürlü yapısını çok güzel yansıtıyor. Bu yapımızla da iftihar ediyoruz” dedi. Bu yılki Spor Şenliği’nde Koç Topluluğu Spor Kulübü’nün öncülüğünde Umut Kentlerde açılan spor okulları öğrencilerinin de yer aldığını ifade eden Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Koç Topluluğu Spor Kulübü’nün organize ettiği spor okulları çerçevesinde bu yıl olimpiyatlarımıza Umut Kentlerden evlatlarımız da katıldılar. Her geçen gün oradaki evlatlarımızın spor faaliyetleri sayesinde gelişimlerini görmekten de büyük mutluluk duyuyorum.” Umut Günal: “Bugüne kadar yaklaşık 100 bin sporcunun müsabakalarda yarıştığını görüyoruz. İlginin artarak devam etmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz”