Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, "Aralık sonunda da bir düzenleme yapacağız. Kamu çalışanlarımıza toplu sözleşme farkı, enflasyon farkı ve ek düzenlemelerle aralık ayında 3600 ek gösterge düzenlemesi çok daha fazla yansıyacak, katlanacak" ifadeleri sonrasında yeniden gündeme gelen 3600 ek göstergenin ne zaman yürürlüğe gireceği ve maaşlara nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilen tüm detaylar...