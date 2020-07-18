AA

Türkiye'de yerli ve yabancı yatırımları teşvik etmek ve istihdamı artırmak için verilen yatırım teşviklerinde son 5 yılda ilk sırada imalat sektörü yer aldı.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2015-2019 döneminde enerji, hizmetler, imalat, madencilik ve tarım sektörlerinde 28 bin 185 yatırım teşvik belgesi hazırlandı. Bu kapsamda toplam 736 milyar 33 milyon lira tutarında sabit yatırım yapılması ve 987 bin 243 kişiye istihdam sağlanması öngörüldü.

Son 5 yılda gemi yapımı ve onarımı, telekomünikasyon, ayakkabı imalatı ve elektrik üretimi gibi birçok alanı içinde barındıran imalat sektörüne, sabit yatırım tutarı 277 milyar 636 milyon lira olan 13 bin 617 proje için teşvik belgesi hazırlandı ve böylece 531 bin 404 kişilik istihdam oluşturulması hedeflendi.

İkinci sırada yer alan enerji sektörüne, 217 milyar 712 milyon liralık sabit yatırım için 5 bin 921 teşvik belgesi verildi ve 22 bin 128 kişilik istihdam sağlanması amaçlandı.

Enerjiyi, 208 milyar 108 milyon liralık sabit yatırım tutarıyla hizmetler sektörü izledi. Bu alanda 6 bin 796 yatırım teşvik belgesi düzenlenirken 390 bin 490 kişilik istihdam hedefi konuldu.

Dördündü sıradaki madencilik sektörüne, sabit yatırım tutarı 22 milyar 330 milyon lira olan 675 belge verildi ve 20 bin 147 kişilik istihdam sağlanması planlandı.

Söz konusu dönemde tarıma da sabit yatırım tutarı 10 milyar 247 milyon lira olan 1176 belge verildi ve 23 bin 74 kişilik istihdam sağlanması öngörüldü.