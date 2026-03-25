Halk sağlığını tehdit edenlere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü aktaran Kızılkeçi, şunları kaydetti: "Siverek Belediyesi zabıta ekipleri olarak yaptığımız denetimlerde ilçemizde yaptığımız çalışmalarda bir pazarlamacı esnafından şüphelendik. Ekiplerimiz yakın takibe aldılar kendilerini ve bugün itibarıyla deposunu tespit ettik. Deposunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yaptığımız kontrollerde son kullanım tarihi geçmiş tavuk ürünlerinin hepsi tespit edildi ve bunlar soğuk zinciri kırdığından dolayı tüm ürünler bozulmuş durumda. 50 ton ürün yakalandı. Şu anda araçlarımıza yüklendi, imhası gerçekleştirilecek birazdan. Başkanımızın talimatları doğrultusunda halkımızın sağlığını önemsemekteyiz ve halkımız müsterih olsunlar ki halkımızın sağlığını tehdit edecek herhangi bir unsura kesinlikle mahal verilmeyecektir ve çalışmalarımız devam ediyor. Çok ağır yaptırımlar da uygulanacaktır."