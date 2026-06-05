500 milyon dolarlık küresel yatırım

Turkcell taahhüt ettiği Etki ve Tahsis Raporu’nu da kamuoyuyla paylaştı. Şirketin çevre ve enerji vizyonu, global arenada da ses getirdiği vurgulandı. Dünyanın en önemli çevresel raporlama platformlarından CDP’nin İklim Değişikliği ve Tedarikçi Katılımı derecelendirmelerinde Turkcell en yüksek not olan “A” seviyesini aldı. TIME ve Statista’nın hazırladığı World’s Best Companies in Sustainable Growth 2026 sıralamasında ise dünya genelinde telekomünikasyon sektöründe 1’inciliği elde etti.

Turkcell, 2025’in Ocak ayında 500 milyon dolar tutarında tarihindeki ilk sürdürülebilir tahvil ihracını gerçekleştirmişti. Şirket söz konusu fonu, yenilenebilir enerji, LEED Gold sertifikalı veri merkezleri, temiz ulaşım, döngüsel ekonomi ve sağlık hizmetlerine erişim projelerinde değerlendirdi. Yürütülen tüm bu çalışmalara ve elde edilen faydaya yönelik olarak da bir Etki ve Tahsis Raporu yayımlandı.

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CDP’DEN TURKCELL’E ÇİFTE 'A' NOTU

Turkcell’in sürdürülebilirlik performansı uluslararası arenada da karşılık buldu. Turkcell, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformlarından CDP’nin İklim Değişikliği Programı kapsamında Global A Listesi’nde yer aldı. Turkcell, CDP Tedarikçi Katılımı derecelendirmesinde de A notu alarak sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimindeki performansını uluslararası ölçekte tescilledi. Şirket ayrıca, dünyaca ünlü TIME Dergisi ve Statista’nın hazırladığı “World’s Best Companies in Sustainable Growth 2026” sıralamasında sürdürülebilir büyüme ve çevresel performans kriterlerinde dünya genelinde telekomünikasyon sektörünün 1 numarası oldu.

2025’TE SU AYAK İZİNİ DE HESAPLADI

Turkcell, 2025 faaliyet yılında ilk kez su ayak izini hesapladı. Veri merkezleri başta olmak üzere operasyonel süreklilik açısından kritik öneme sahip su tüketimini çevresel performans göstergeleri arasına alan şirket, su verimliliği ve kaynak yönetimi alanındaki çalışmalarını da güçlendirdi. Ankara, Gebze, İzmir ve Tekirdağ’daki yeni nesil veri merkezlerinin tamamı LEED Gold sertifikalı olan Turkcell, bu merkezlerde yağmur suyu hasadı, atık su geri kazanımı ve atık ısı kullanımı gibi uygulamaları gerçekleştiriyor. Ankara ve Tekirdağ veri merkezlerindeki güneş panellerinden ise 2025’te 2,2 GWh elektrik üretildi.

KAMİL KALYON: 2050’DE NET SIFIR HEDEFİNE KARARLILIKLA İLERLİYORUZ

5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle bir açıklama yapan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon da sürdürülebilirliğin şirketin uzun vadeli değer anlayışındaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Turkcell olarak sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezinde konumlandırıyoruz. Türkiye’de telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe sera gazı azaltım hedefleri Uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTİ) tarafından onaylanan tek şirket konumundayız. 2020’yi baz alarak oluşturduğumuz yakın dönem hedeflerimize öngördüğümüz süreden önce ulaştık. Buna ek olarak ‘2050 Yılı Net Sıfır’ hedefine ulaşacağımızı taahhüt ettik ve bu doğrultuda da kararlılıkla ilerliyoruz.”

60 TONDAN FAZLA TEKNO ATIK “EĞİTİME DÖNÜŞTÜ”

Turkcell olarak çevresel sosyal fayda projelerine de büyük önem verdiklerini ifade eden Kamil Kalyon, sözlerini şöyle tamamladı: “2019’dan beri devam eden ‘Eğitime Dönüştür’ projesi kapsamında, şu ana dek 60 tonun üzerinde tekno atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. Bu sayede yüzlerce çocuğumuza nitelikli eğitim desteği sağladık. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğuyla, çevresel etkimizi ölçmeye, hedeflerimizi bilimsel temelde yönetmeye ve sonuçlarımızı şeffaf biçimde paylaşmaya devam edeceğiz.”