500T durakları ve isimleri: 500T hangi duraklardan geçer, güzergah hattı nereler?

Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinin başında gelen İstanbul’da toplu taşıma araçlarının önemi oldukça büyük. Kalabalık bir nüfusa sahip olması nedeniyle otobüs sayısı ve çalışma saatleri de aynı orantıda çok fazla. Tuzla ve Zeytinburnu arasında sefer yapan 500T otobüslerinin toplamda 78 durağı bulunuyor. İstanbul’un en uzun süren güzergahına sahip olan 500T’de tek yön sefer süresi 186 dakikadır. Avrupa ve Anadolu güzergah hattında hizmet veren 500T’de 2 bilet tarifesi geçiyor. Her iki yakada da pek çok ilçeden geçiş sağlayan 500T neredeyse her zaman dolu oluyor. Peki, 500T durakları ve isimleri nedir? 500T hangi duraklardan geçer? 500T güzergah hattı nereler? İşte 500T durakları ve isimleri…
500T DURAKLARI VE İSİMLERİ NELER?
İstanbul gibi büyük ve kalabalık bir şehirde ulaşım sağlamak için birçok alternatif bulunurken en çok kullanılan toplu taşıma araçların başında otobüsler geliyor. Otobüslerin belirlediği güzergahlar herkes tarafından görülebiliyor. Böylelikle bireyler gideceği durağı tespit ederek hangi otobüse bineceğini öğrenebiliyor.
500T durakları arasında Şifa, Çiftlik caddesi, 23 Nisan Caddesi ve Karakaya durakları bulunuyor. Aynı zamanda Göksun Sokak, Sumru Sokak ve Başkaya Sokak durakları da yolcuların kullanabileceği duraklardır.
500T durak isimleri için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz;
500T TUZLA ŞİFA MAHALLESİ - TOPKAPI GÜZERGAHI
1 - Şifa Mahallesi / Çayırova
2 - Çiftlik Caddesi / Çayırova
3 - 23 Nisan Caddesi / Tuzla
4 - Karakaya / Tuzla
5 - Göksun Sokak / Tuzla
6 - Gönül Sokak / Tuzla
7 - Sumru Sokak / Tuzla
8 - Başkaya Sokak / Tuzla
9 - Selim Sokak / Tuzla
10 - Kiptaş 2. Etap /Tuzla
11 - Pınar Sokak / Tuzla
12 - Narin Sokak / Tuzla
13 - Karakol / Tuzla
14 - Gümüşpınar Camii / Tuzla
15 - Emiroğlu Caddesi / Tuzla
16 - Demir Sokak / Tuzla
17 - İnönü Caddesi/ Tuzla
18 - Buhar Sokak/ Tuzla
19 - Alper Sokak/ Tuzla
20 - Şifa Mahallesi / Tuzla
21 - Atatürk Caddesi / Tuzla
22 - Tuzla Köprü / Tuzla
23 - Fabrikalar / Tuzla
24 - Hürriyet Caddesi / Tuzla
25 - İçmeler İstasyon / Tuzla
26 - İçmeler Köprüsü / Tuzla
27 - Aydıntepe İstasyon / Tuzla
28 - Esenyalı Sapağı / Tuzla
29 - Yanyol Caddesi / Pendik
30 - Güzelyalı Köprüsü / Pendik
31 - Tersane Köprüsü-2 / Pendik
32 - Tersane Köprüsü-1 / Pendik
33 - Kaynarca / Pendik
34 - Pendik Köprüsü / Pendik
35 - Safaş / Kartal
36 - Vergi Dairesi / Kartal
37 - Keresteciler / Kartal
38 - Selçuk Eraydın A.İ.H.L. / Kartal
39 - Kartal Köprüsü / Kartal
40 - Bölge Trafik / Kartal
41 - Ağız ve Diş Sağ. Mrk. / Kartal
42 - Kartal Sanayi / Kartal
43 - Soğanlık Metro / Kartal
44 - İBB Ek Hizmet Binası / Kartal
45 - Anadolu Adalet Sarayı / Kartal
46 - Cevizli Köprüsü / Kartal
47 - Esenkent Metro / Maltepe
48 - Emek / Maltepe
49 - Esenyol / Maltepe
50 - Huzurevi / Maltepe
51 - Maltepe Köprüsü / Maltepe
52 - Nezahat Aslan Ekşioğlu İ. Ö. O / Maltepe
53 - Altayçeşme / Maltepe
54 - Mavi Evler / Maltepe
55 - Küçükyalı Metro / Maltepe
56 - Kadir Has Lisesi / Maltepe
57 - Altıntepe / Maltepe
58 - Bostancı Köprüsü / Ataşehir
59 - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü / Ataşehir
60 - Kozyatağı Metro / Ataşehir
61 - Kavacık Köprüsü / Beykoz
62 - 4. Levent / Beşiktaş
63 - Sultan Selim Mahallesi / Beşiktaş
64 - Seyrantepe Yolu / Beşiktaş
65 - Türk Telekom Stadyumu / Sarıyer
66 - Nurtepe - Viyadük / Eyüpsultan
67 - Nişangah / Kağıthane
68 - Cemal Kamacı / Kağıthane
69 - Çıksalın / Beyoğlu
70 - Bademlik / Beyoğlu
71 - Halıcıoğlu 6 - Şehit Eren Bülbül / Beyoğlu
72 - Ayvansaray / Eyüpsultan
73 - Edirnekapı Tramvay / Eyüpsultan
74 - Edirnekapı Kaleboyu / Eyüpsultan
75 - Topkapı Alt Geçit / Fatih
76 - Topkapı Panaroma 1453 Müzesi / Zeytinburnu
77 - Cevizlibağ / Zeytinburnu
78 - Zeytinburnu Çırpıcı / Bakırköy
(Metrobüs durakları haritası için tıklayınız.)
500T GÜZERGAH HATTI
500T, İstanbul İETT otobüs hatlarından birisidir. En uzun otobüs hatlarından birisi olarak geçmektedir. Toplamda 78 duraktan geçen 500 T Zeytinburnu-Tuzla arası sefer yapmaktadır.
500T otobüsü Tuzla, Şifa mahallesinden kalkmaktadır.
500T HAT BİLGİSİ
Tek yön sefer süresi: 186.5 Dakika
Hat Tipi: 2. BOĞAZGEÇ
Tarife Bilgisi: 2 BİLETLİ
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