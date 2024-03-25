59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 21 Nisan'da başlıyor
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 21 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek
Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 21 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek.
Profesyonel bisiklet sporunun en prestijli yarışlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 59. yılında, ülkemizin eşsiz güzelliklerine, büyüleyici mavisine, huzur veren yeşiline, muhteşem kültürüne ve kadim tarihine uzanan parkurunda profesyonel bisikletçileri ağırlamak için gün sayıyor.
Ülkemizde ve dünyada yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayınlanacak özel içeriklerle birlikte en uzak coğrafyalarda bile milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilecek.
T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 59. yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.
1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan ve dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), dünyaca ünlü bisiklet takımlarını Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlamaya devam ediyor.
TUR 2024 Parkuru
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 8 gün, 8 etapta; Antalya'dan Kemer ve Kaş'a, Fethiye'den, Marmaris'e, Bodrum'dan Kuşadası'na, Manisa ve İzmir ardından İstanbul'a uzanacak. Güzergah boyunca dünyaca ünlü pedalların mücadelesine sahne olacak tur, 7. Etap sonunda takımların İzmir'den İstanbul'a havayolu ile transferinin ardından İstanbul Etabı ile sona erecek.
Dünya yıldızlarının parladığı TUR olarak bilinen, sprint ve tırmanış ustası bisikletçilerin üst düzey rekabetinin nefesleri keseceği 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2024 parkuru şu şekilde olacak:
1.Etap : Antalya-Antalya (21 Nisan, 2024 - Pazar)
2.Etap : Kemer-Kaş (22 Nisan, 2024)
3.Etap : Fethiye-Marmaris (23 Nisan, 2024)
4.Etap : Marmaris-Bodrum (24 Nisan, 2024)
5.Etap : Bodrum-Kuşadası (25 Nisan, 2024)
6.Etap : Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) (26 Nisan, 2024)
7.Etap : İzmir-İzmir (27 Nisan, 2024)
8.Etap : İstanbul-İstanbul (28 Nisan, 2024 - Pazar)
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılacak takımlar:
Takımın Adı Kategorisi Ülkesi
1. BORA - HANSGROHE World Tour Team Almanya
2. DSM-FİRMENİCH World Tour Team Hollanda
3. ALPECIN-DECEUNINCK World Tour Team Belçika
4. ASTANA QAZAQSTAN TEAM World Tour Team Kazakistan
5. Q36.5 PRO CYCLING TEAM ProTeam İsviçre
6. CAJA RURAL-SEGUROS RGA ProTeam İspanya
7. TEAM POLTI KOMETA ProTeam İtalya
8. VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE ProTeam İtalya
9. BINGOAL WB ProTeam Belçika
10. CORRATEC VINI FANTINI ProTeam İtalya
11. TDT-UNIBET ProTeam Hollanda
12. TEAM NOVO NORDISK ProTeam Amerika
13. TERENGGANU POLYGON Continental Team Malezya
14. CHINA GLORY - MENTECH Continental Team Çin
15. TARTELETTO - ISOREX Continental Team Belçika
16. BIKE AID Continental Team Almanya
17. BEYKOZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ Continental Team Türkiye
18. REMBE PRO CYCLING TEAM SAUERLAND Continental Team Almanya
19. SAKARYA BB PRO TEAM Continental Team Türkiye
20. KINAN RACİNG TEAM Continental Team Japonya
21. ADRİA MOBİL Continental Team Slovenya
22. MAZOWSZE SERCE POLSKİ Continental Team Polonya
23. SPOR TOTO CYCLING TEAM Continental Team Türkiye
24. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR Continental Team Türkiye