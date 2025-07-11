5G hizmetinde işletmecilere yerli ve milli ürün kullanma yükümlülüğü gelecek

Uraloğlu, AA muhabirine, ülkenin ekonomik büyümesine, istihdamına ve sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkı sağlayacak 39 eylemden oluşan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Eylem planı kapsamında lojistik merkezlerin ve iltisak hatlarının işletme, yapım ve yönetim modellerinin geliştirilmesine yönelik mevzuat hazırlıklarının tamamlanacağını aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin yatırım ortamının güçlendirilmesi için yapay zekadan bilişime, lojistikten ve iletişim altyapısına kadar birçok alanda çalışmalar yapılacağını söyledi.

Uraloğlu, eylem planına, kendi alanlarında yapılacak çalışmalara katkı vereceklerini belirterek, "Bu kapsamda, fiber altyapıların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışma yapılmasının ve fiber altyapının ticari olarak yaygınlaşmasının zor olduğu bölgelere yönelik finansal destekleme modeli oluşturulması için çalışmalar yapacağız. Pasif altyapı kurulumunun kolaylaştırılması, geçiş hakkı izinlerine ilişkin ödenecek bedellerin azaltılması ve tekdüze hale getirilmesi amacıyla Elektronik Haberleşme Kanunu'na ilişkin değişiklik TBMM'ye sunulacak. Böylece fiber altyapılara ilişkin çalışmaların tamamlanmasına katkı vereceğiz" diye konuştu.