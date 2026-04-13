        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil 5G'de geniş kapsama

        Vodafone, uluslararası bağımsız denetim kuruluşu P3 tarafından Türkiye'nin 81 ilinde yapılan tarama testlerinde Türkiye'nin en geniş 5G kapsamasına sahip operatör oldu.

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 11:16
        1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Türkiye’de 5G’ye geçilmesi ile birlikte hem internet hızlarında hem de iletişimde telekomünikasyon şirketlerinin hizmeti genişleti. Vodafone da bu alandaki faaliyetlerini ve 5G’deki kapsama gücünü artırmaya devam ettiğini açıkladı. Şirket, uluslararası bağımsız denetim kuruluşu P3 tarafından 81 ilde yapılan detaylı tarama testlerine göre Türkiye’nin en geniş 5G kapsamasına sahip operatörü olduğunu vurguladı.

        P3 tarafından 1-8 Nisan tarihleri arasında toplam 30 bin kilometrelik alanda yapılan değerlendirmede 5G kapsama alanı mevcut tüm frekans bantlarında değerlendirildi. 5G kapsama alanının güvenilir ve anlamlı bir şekilde tespit edilmesini sağlamak için birden fazla sinyal seviyesi eşik değeri uygulandı. Vodafone Türkiye’nin elde ettiği sonuçlarla ülke genelinde en geniş 5G kapsamasını sağladığı açıklandı.

        "DÜNYA GENELİNDE EN FAZLA ÜLKEDE"

        Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Vodafone olarak, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı mobil operatörüz. Dünya genelinde 5G hizmeti verdiğimiz ülke sayısını Türkiye ile birlikte 23’e çıkardık. 1 Nisan’da 81 il ve 922 ilçede 5G sinyalini aynı anda vererek Bakanlığımızın 5G'yi ülke geneline iki yılda yayma hedefini Vodafone olarak büyük oranda daha birinci günden hayata geçirdik. Kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone’un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanına imza attık. Şimdi de uluslararası bağımsız denetim kuruluşu P3 tarafından ülkemizin en geniş 5G kapsamasına sahip operatörü sertifikasını kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 5G’li yeni dönemde güçlü altyapımızı bir kez daha kanıtlamış olduk. Türkiye’nin dijital geleceğine duyduğumuz güvenle çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulun bazı bölgelerinde sağanak ve dolu etkili oldu

        İstanbulun bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdüren sağanak, bazı ilçelerde yerini doluya bıraktı.Avrupa Yakasında Beşiktaş, Şişli, Zeytinburnu, Esenler, Sultangazide, Anadolu Yakasında ise Ümraniyede dolu kısa süreli etkisini gösterdi.Dolu yağışını gö...
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları