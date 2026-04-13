5G’de geniş kapsama

1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Türkiye’de 5G’ye geçilmesi ile birlikte hem internet hızlarında hem de iletişimde telekomünikasyon şirketlerinin hizmeti genişleti. Vodafone da bu alandaki faaliyetlerini ve 5G’deki kapsama gücünü artırmaya devam ettiğini açıkladı. Şirket, uluslararası bağımsız denetim kuruluşu P3 tarafından 81 ilde yapılan detaylı tarama testlerine göre Türkiye’nin en geniş 5G kapsamasına sahip operatörü olduğunu vurguladı.

P3 tarafından 1-8 Nisan tarihleri arasında toplam 30 bin kilometrelik alanda yapılan değerlendirmede 5G kapsama alanı mevcut tüm frekans bantlarında değerlendirildi. 5G kapsama alanının güvenilir ve anlamlı bir şekilde tespit edilmesini sağlamak için birden fazla sinyal seviyesi eşik değeri uygulandı. Vodafone Türkiye’nin elde ettiği sonuçlarla ülke genelinde en geniş 5G kapsamasını sağladığı açıklandı.

"DÜNYA GENELİNDE EN FAZLA ÜLKEDE"

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Vodafone olarak, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı mobil operatörüz. Dünya genelinde 5G hizmeti verdiğimiz ülke sayısını Türkiye ile birlikte 23’e çıkardık. 1 Nisan’da 81 il ve 922 ilçede 5G sinyalini aynı anda vererek Bakanlığımızın 5G'yi ülke geneline iki yılda yayma hedefini Vodafone olarak büyük oranda daha birinci günden hayata geçirdik. Kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone’un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanına imza attık. Şimdi de uluslararası bağımsız denetim kuruluşu P3 tarafından ülkemizin en geniş 5G kapsamasına sahip operatörü sertifikasını kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 5G’li yeni dönemde güçlü altyapımızı bir kez daha kanıtlamış olduk. Türkiye’nin dijital geleceğine duyduğumuz güvenle çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.