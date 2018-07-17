Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yapılacak değişikliklere ilişkin düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra diğer federasyonların başkanlarının da bulunduğu zirvede spor müsabakalarında yaşanan olaylara daha caydırıcı cezaların verilmesi gerektiği konuşuldu.

Spor bilincinden uzak holiganların, rekabeti zedelediği ifade edilirken, tribünlerde şiddetin azaltılması için gerekli tüm önlemlerin yeni sezonda alınacağı belirtildi. Yapılacak değişikliğin ardından futbol, basketbol veya voleybol fark etmeksizin herhangi bir spor müsabakasında düzensizliğe neden olanlara ağır cezaların verilmesi planlanıyor. 6222 sayılı kanunda daha önce güvenlik tedbiri olarak seyirden yasaklananlara 1 yıl ceza verilirken, yapılacak değişikliğin ardından bu cezanın 5 yıla kadar yükseltilmesi gündemde.

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