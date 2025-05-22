Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.398,93 %-1,21
        DOLAR 38,8304 %-0,10
        EURO 44,0960 %0,07
        GRAM ALTIN 4.165,93 %0,56
        FAİZ 44,47 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 42,03 %0,64
        BITCOIN 111.053,00 %2,56
        GBP/TRY 52,2473 %0,14
        EUR/USD 1,1334 %0,03
        BRENT 65,00 %0,14
        ÇEYREK ALTIN 6.811,30 %0,56
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "81 İlde 81 Orman" Projesinin yeni durağı Kırklareli - İş-Yaşam Haberleri

        "81 İlde 81 Orman" Projesinin yeni durağı Kırklareli

        Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden hayata geçirilen "81 İlde 81 Orman" projesinin dikim törenleri Kırklareli ile devam ediyor. Projenin yeni aşamasında 81 ilde 2,2 milyon fidan toprakla buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 08:41 Güncelleme: 22.05.2025 - 08:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "81 İlde 81 Orman" Projesinin yeni durağı Kırklareli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye’nin dört bir yanında orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sunmayı amaçlayan 81 İlde 81 Orman projesi, ilk olarak Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle 2008–2017 yılları arasında uygulanmıştı. Proje, İş Bankası’nın 100. yılı vesilesiyle 2024’te yeniden başlatıldı.

        Projenin ikinci etabında Samsun Erzincan, Konya, Balıkesir, Manisa, Bursa, Kocaeli, Adıyaman, Bitlis, Isparta, Giresun ve Bayburt’ta dikim törenleri gerçekleşti, 13. durak ise Kırklareli oldu.

        Kırklareli’nde düzenlenen fidan dikim törenine, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Müge Nevşehirli Veziroğlu, TEMA Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanı Dr. Ferhat Taze’nin yanı sıra Kırklarelili öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

        81 İlde 81 Orman projesi kapsamında yüzde 40’ı ormanlık alanlardan oluşan Kırklareli’nin Merkez ilçesindeki Karıncak köyünde yer alan 6 hektarlık alanda 20 bin fidan toprakla buluştu.

        Projenin 2008-2012 yılları arasında gerçekleşen ilk aşamasında, 2011 yılında Kırklareli’nin Kocatarla köyü Maratlık’ta 45 bin fidan dikimi yapılmıştı. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleri ve ekosistem gelişmeye başladı.

        İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle 2008 – 2012 yılları arasında gerçekleştirilen, ülkemizin genelinde ağaçlandırma seferberliğine dönüşen projenin ilk aşamasında 81 ilimizde yaklaşık 1.500 hektar alana 2 milyon 205 bin fidan dikildi. Ayrıca 22 hektarlık alanda 35 bin 200 fidanla 82. orman da yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kuruldu. Projenin ilk fazında dikim sahalarının ormana dönüş oranı yüzde 84’ün üzerinde oldu.

        Fidan dikimlerinin gerçekleştiği yerlerde flora ve faunanın ekolojik açıdan zenginleşmesini amaçlayan proje, ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilecek dikim törenleriyle sürecek. Proje kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor. Gerçekleştirilecek çalışmalarla ülkemizin orman varlığı artırılmaya devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        Viking köyüne yerleştiler
        Viking köyüne yerleştiler
        ABD Katar'ın hediyesini kabul etti
        ABD Katar'ın hediyesini kabul etti
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!