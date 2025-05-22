"81 İlde 81 Orman" Projesinin yeni durağı Kırklareli

Türkiye’nin dört bir yanında orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sunmayı amaçlayan 81 İlde 81 Orman projesi, ilk olarak Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle 2008–2017 yılları arasında uygulanmıştı. Proje, İş Bankası’nın 100. yılı vesilesiyle 2024’te yeniden başlatıldı.

Projenin ikinci etabında Samsun Erzincan, Konya, Balıkesir, Manisa, Bursa, Kocaeli, Adıyaman, Bitlis, Isparta, Giresun ve Bayburt’ta dikim törenleri gerçekleşti, 13. durak ise Kırklareli oldu.

Kırklareli’nde düzenlenen fidan dikim törenine, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Müge Nevşehirli Veziroğlu, TEMA Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanı Dr. Ferhat Taze’nin yanı sıra Kırklarelili öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

81 İlde 81 Orman projesi kapsamında yüzde 40’ı ormanlık alanlardan oluşan Kırklareli’nin Merkez ilçesindeki Karıncak köyünde yer alan 6 hektarlık alanda 20 bin fidan toprakla buluştu.