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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım A Milli Basketbol Takımı, kamp çalışmalarının İstanbul etabını noktaladı - Basketbol Haberleri

        A Milli Basketbol Takımı, kamp çalışmalarının İstanbul etabını noktaladı

        FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, kamp çalışmalarının İstanbul etabını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 18:35 Güncelleme: 01.07.2024 - 18:38
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        12 Dev Adam, İstanbul etabını tamamladı!
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        Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde İstanbul'daki son çalışmasını Basketbol Gelişim Merkezi içinde yer alan Milli Takımlar Salonu'nda gerçekleştiren Ay-yıldızlı ekip, yarın ikili temas karşılaşmaları oynamak üzere Fransa’nın Rouen kentine gidecek.

        Milliler, 3 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.10'da Fransa ile karşılaşacak. Milli takım, son olarak 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da Hollanda ve Sırbistan ile hazırlık turnuvasına katılarak kamp çalışmalarını noktalayacak.

        A Milli Takım, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 22 Kasım'da Macaristan ile evinde, 25 Kasım'da ise yine Macaristan ile bu kez deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki son karşılaşmalarında 20 Şubat 2025'te evinde İtalya ve 23 Şubat 2025'te ise deplasmanda İzlanda ile oynayacak.

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        Milli takımın hazırlık maçı programı şu şekilde:

        3 Temmuz Çarşamba

        22.10 Fransa – Türkiye

        6 Temmuz Cumartesi

        18.30 Hollanda – Türkiye

        7 Temmuz Pazar

        16.30 Sırbistan – Türkiye

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