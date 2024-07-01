A Milli Basketbol Takımı, kamp çalışmalarının İstanbul etabını noktaladı

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde İstanbul'daki son çalışmasını Basketbol Gelişim Merkezi içinde yer alan Milli Takımlar Salonu'nda gerçekleştiren Ay-yıldızlı ekip, yarın ikili temas karşılaşmaları oynamak üzere Fransa’nın Rouen kentine gidecek.

Milliler, 3 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.10'da Fransa ile karşılaşacak. Milli takım, son olarak 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da Hollanda ve Sırbistan ile hazırlık turnuvasına katılarak kamp çalışmalarını noktalayacak.

A Milli Takım, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 22 Kasım'da Macaristan ile evinde, 25 Kasım'da ise yine Macaristan ile bu kez deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki son karşılaşmalarında 20 Şubat 2025'te evinde İtalya ve 23 Şubat 2025'te ise deplasmanda İzlanda ile oynayacak.