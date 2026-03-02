Canlı
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'ı ağırlıyor: Hedef 4'te 4! - Basketbol Haberleri

        A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'ı ağırlıyor: Hedef 4'te 4!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında bu akşam Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, ikinci penceredeki ilk mücadelesinde ise Sırbistan'a 82-78 üstünlük kurdu.

        Giriş: 02.03.2026 - 10:45
        12 Dev Adam'ın konuğu Sırbistan!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında bu akşam Sırbistan'ı konuk edecek.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

        Dört takımın mücadele ettiği C Grubu'nda oynadığı 3 maçı kazanan Türkiye, ilk sırada yer alıyor. Milli takım, elemelerdeki ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71, ikinci maçında da İsviçre'yi de 85-60 mağlup etti.

        Üçüncü maçta Sırbistan'a 82-78'lik üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, deplasmanda mağlup ettiği rakibini bu kez sahasında da mağlup etmek için mücadele edecek.

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım, Sırbistan'ı mağlup etmesi halinde ikinci tura yükselmeyi garantileyecek. Milliler, hem grupta 4'te 4 yapmayı hem de Sırbistan karşısında üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

        2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre'ye 90-86, Bosna Hersek'i de 74-72 yenen Sırbistan, Türkiye'ye ise 82-78 mağlup oldu. Sırbistan, C Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucunda ikinci basamakta bulunuyor.

