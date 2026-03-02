A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'ı ağırlıyor: Hedef 4'te 4!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında bu akşam Sırbistan'ı konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Dört takımın mücadele ettiği C Grubu'nda oynadığı 3 maçı kazanan Türkiye, ilk sırada yer alıyor. Milli takım, elemelerdeki ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71, ikinci maçında da İsviçre'yi de 85-60 mağlup etti.

Üçüncü maçta Sırbistan'a 82-78'lik üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, deplasmanda mağlup ettiği rakibini bu kez sahasında da mağlup etmek için mücadele edecek.