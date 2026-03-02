A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'ı ağırlıyor: Hedef 4'te 4!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında bu akşam Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, ikinci penceredeki ilk mücadelesinde ise Sırbistan'a 82-78 üstünlük kurdu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında bu akşam Sırbistan'ı konuk edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
Dört takımın mücadele ettiği C Grubu'nda oynadığı 3 maçı kazanan Türkiye, ilk sırada yer alıyor. Milli takım, elemelerdeki ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71, ikinci maçında da İsviçre'yi de 85-60 mağlup etti.
Üçüncü maçta Sırbistan'a 82-78'lik üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, deplasmanda mağlup ettiği rakibini bu kez sahasında da mağlup etmek için mücadele edecek.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım, Sırbistan'ı mağlup etmesi halinde ikinci tura yükselmeyi garantileyecek. Milliler, hem grupta 4'te 4 yapmayı hem de Sırbistan karşısında üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.
2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre'ye 90-86, Bosna Hersek'i de 74-72 yenen Sırbistan, Türkiye'ye ise 82-78 mağlup oldu. Sırbistan, C Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucunda ikinci basamakta bulunuyor.