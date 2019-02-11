Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre başantrenörlüğünü Ufuk Sarıca'nın yaptığı milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Metecan Birsen, Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Banvit), Kartal Özmızrak, Oğuz Savaş (Darüşşafaka Tekfen), Sinan Güler (Fenerbahçe Beko), Hüseyin Göksenin Köksal (Galatasaray Doğa Sigorta), Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Berk İbrahim Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz, Yiğit Arslan (TOFAŞ), Metin Türen (Türk Telekom).

Milliler, 18 Şubat Pazartesi günü Ankara'da kampa girecek. 22 Şubat Cuma günü saat 19.00’da Ankara Spor Salonu’nda Slovenya'yı konuk edecek milli takım, 23 Şubat Cumartesi İspanya'ya gidecek. A Milli Basketbol Takımı, 25 Şubat Pazartesi günü ise TSİ 21.30’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, daha önce 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’na katılmayı garantilemişti.