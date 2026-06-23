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        Haberler Spor Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi 2. hafta kadrosu açıklandı

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi 2. hafta kadrosu açıklandı

        FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasında mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 20:57 Güncelleme:
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        Filenin Efeleri'nin kadrosu açıklandı!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 2. hafta kadrosu açıklandı.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2. hafta maçlarını Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak milli takımın kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

        Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan

        Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

        Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija,

        Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic

        Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

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        MAÇ PROGRAMI

        Millilerin VNL'in 2. etabındaki maç programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        14.00 Çin-Türkiye

        25 Haziran Perşembe:

        21.00 Polonya-Türkiye

        27 Haziran Cumartesi:

        21.30 Türkiye-Arjantin

        28 Haziran Pazar:

        17.30 Belçika-Türkiye

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