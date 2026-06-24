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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası A Milli Futbol Takımı, Los Angeles'taki ilk idmanını yaptı

        A Milli Futbol Takımı, Los Angeles'taki ilk idmanını yaptı

        2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Los Angeles'ta ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        Millilerimiz, Los Angeles'ta sahaya indi!

        A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncü ve son maçında yarın saat 05.00'te ABD'yle karşılaşacağı Los Angeles'taki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

        Bugün Arizona'dan Los Angeles'a gelen ay-yıldızlı ekip, ilk idmanını Amerikan Futbol Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy'nin sahası Carson Sports Park'ta yaptı.

        Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Çalışmaya oyuncuların tamamı katıldı.

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        İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.

        İdmanı izleyen yaklaşık 50 taraftar yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.

        Türkiye, ABD maçının son antrenmanını 25 Haziran TSİ 03.30'da Carson Sports Park'ta gerçekleştirecek.

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