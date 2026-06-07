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        Haberler Spor Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'de Bulgaristan ile karşılaşacak

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'de Bulgaristan ile karşılaşacak

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki son maçında Bulgaristan ile mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları'nın rakibi Bulgaristan!

        FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki son maçında Filenin Sultanlar, Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak.

        Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki karşılaşma, TSİ 00.00'da başlayacak.

        Ay-yıldızlılar, organizasyonun ilk etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yenerken Hollanda'ya 3-0, İtalya'ya ise 3-1 kaybetti.

        Bulgaristan da milli takım gibi etaptaki 3 maçta tek galibiyetini 3-0'lık skorla Dominik Cumhuriyetini yenerek aldı.

        VNL'in ikinci etap mücadelesi, 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

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