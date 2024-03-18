A Milli Takım'da Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Bu iki oyuncunun yerine ise Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz ve Alanyaspor'da oynayan Oğuz Aydın dahil edildi. 23 yaşındaki Oğuz Aydın ilk kez milli takım aday kadrosunda yer alacak.