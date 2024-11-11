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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım ve Brighton'a Ferdi Kadıoğlu şoku! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım ve Brighton'a Ferdi Kadıoğlu şoku!

        Brighton'da forma giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık durumu belli oldu. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun sahalardan uzak kalacağı süre...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 19:21 Güncelleme: 11.11.2024 - 19:24
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        Premier Lig ekibi Brighton'ın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle Manchester City maçı kadrosunda yer almamıştı.

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        Milli futbolcunun yaşadığı sakatlığın ayrıntıları belli oldu.

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        NTV Spor'un haberine göre; Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi.

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        Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle 1 ay süreyle formasından uzak kalması bekleniyor. Milli futbolcunun sakatlığı ameliyatsız çözüme kavuşturulamazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.

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        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Brighton'a transferi sonrasında 6 Premier Lig maçında mücadele etti ve 1 gol kaydetti.

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