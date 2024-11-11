A Milli Takım ve Brighton'a Ferdi Kadıoğlu şoku!
Brighton'da forma giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık durumu belli oldu. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun sahalardan uzak kalacağı süre...
Premier Lig ekibi Brighton'ın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle Manchester City maçı kadrosunda yer almamıştı.
Milli futbolcunun yaşadığı sakatlığın ayrıntıları belli oldu.
NTV Spor'un haberine göre; Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi.
Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle 1 ay süreyle formasından uzak kalması bekleniyor. Milli futbolcunun sakatlığı ameliyatsız çözüme kavuşturulamazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Brighton'a transferi sonrasında 6 Premier Lig maçında mücadele etti ve 1 gol kaydetti.