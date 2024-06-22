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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar? - Futbol Haberleri

        A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?

        024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki 2. maçında Portekiz'e 3-0 yenilen A Milli Futbol Takımımız, 3 puanda kaldı. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında Çekya ile karşılaşacak. Peki Bizim Çocuklar, gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 23:54 Güncelleme: 22.06.2024 - 23:55
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        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini yaşadı.

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        Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükselen Portekiz, son maçlar öncesi üst tura çıkmayı da garantiledi.

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        F Grubu'ndan çıkacak diğer takım veya takımlar (en iyi üçüncüler kontenjanından) 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçların ardından belli olacak.

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        Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenerek averajla liderlik koltuğuna oturan A Milli Takımımız, Portekiz yenilgisiyle 3 puanda kaldı ve ikinci sıra geriledi.

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        Grupta oynanan diğer maçta 1-1 berabere kalan Çekya ve Gürcistan'ın ise grupta 1'er puanı bulunuyor. Türkiye, gruptaki son maçını Hamburg'da Çekya ile oynayacak. Gürcistan ise lider Portekiz ile karşılaşacak.

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        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024te gruptan nasıl çıkar İşte tüm ihtimaller

        Peki "Bizim Çocuklar" son 16 turuna nasıl çıkar? F Grubu'na ilişkin htimallere göz atalım...

        Son karşılaşmalar öncesi oluşan puan ve averaj durumu şu şekilde:

        1) Portekiz: 6 puan / +4 averaj

        2) TÜRKİYE: 3 puan / -1 averaj

        3) Çekya: 1 puan / -1 averaj

        4) Gürcistan: 1 puan / -2 averaj

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        Kazanırsak veya berabere kalırsak son 16 biletini kapıyoruz

        A Milli Futbol Takımımız, Çekya karşısında galip gelmesi halinde puanını 6'ya yükseltecek. Öte yandan Portekiz'in Gürcistan'a mağlup olması durumunda eşitlik olacak.

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        Bu sonuçta ikili averajda lider olan Portekiz zirvede yer alacak, Ay-yıldızlı ekibimiz ise grup ikincisi olacak.

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        A Milli Futbol Takımı, Çekya ile berabere kalırsa puanını 4'e yükseltecek. Gürcistan'ın Portekiz'i yenmesi halinde Türkiye ile Gürcistan eşit puanlarda olacak.

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        Ancak ikili averajda üstün olduğumuz için A Milli Futbol Takımımız, gruptan ikinci olarak çıkacak.

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        Kaybedersek en üçüncüler kontenjanına bakacağız

        A Milli Futbol Takımımızın, Çekya'ya yenilmesi durumunda ise gözler gruplardaki "en iyi üçüncüler" kontenjanına çevrilecek. Çekya bu durumda puanını 4'e yükseltecek.

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        Gürcistan'ın da Portyekiz'i yenmesi durmunda Gürcistan ile Çekya'nın genel averajlarına bakılacak. Bu iki ekipten biri ikinci, diğeri ise "en iyi üçüncüler" kontenjanından son 16'ya kalacak.

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        Bu durumda A Milli Futbol Takımı, grubunu sonuncu tamamlayacak ve EURO 2024'e veda edecek.

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        A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'ya yenilerek 3 puanda kalması ve Gürcistan'ın da Portekiz maçında puan kaybetmesi durumunda da "en iyi üçüncülük" hesaplarına bakılacak.

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        A Milli Futbol Takımımız, diğer 6 gruptaki üçüncülerinin durumuna göre 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam etme şansı yakalayabilir. Millilerimizin son 16'ya kalması için en iyi 4 üçüncüden biri olması gerekiyor.

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