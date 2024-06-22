A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?
024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki 2. maçında Portekiz'e 3-0 yenilen A Milli Futbol Takımımız, 3 puanda kaldı. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında Çekya ile karşılaşacak. Peki Bizim Çocuklar, gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini yaşadı.
Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükselen Portekiz, son maçlar öncesi üst tura çıkmayı da garantiledi.
F Grubu'ndan çıkacak diğer takım veya takımlar (en iyi üçüncüler kontenjanından) 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçların ardından belli olacak.
Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenerek averajla liderlik koltuğuna oturan A Milli Takımımız, Portekiz yenilgisiyle 3 puanda kaldı ve ikinci sıra geriledi.
Grupta oynanan diğer maçta 1-1 berabere kalan Çekya ve Gürcistan'ın ise grupta 1'er puanı bulunuyor. Türkiye, gruptaki son maçını Hamburg'da Çekya ile oynayacak. Gürcistan ise lider Portekiz ile karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024te gruptan nasıl çıkar İşte tüm ihtimaller
Peki "Bizim Çocuklar" son 16 turuna nasıl çıkar? F Grubu'na ilişkin htimallere göz atalım...
Son karşılaşmalar öncesi oluşan puan ve averaj durumu şu şekilde:
1) Portekiz: 6 puan / +4 averaj
2) TÜRKİYE: 3 puan / -1 averaj
3) Çekya: 1 puan / -1 averaj
4) Gürcistan: 1 puan / -2 averaj
Kazanırsak veya berabere kalırsak son 16 biletini kapıyoruz
A Milli Futbol Takımımız, Çekya karşısında galip gelmesi halinde puanını 6'ya yükseltecek. Öte yandan Portekiz'in Gürcistan'a mağlup olması durumunda eşitlik olacak.
Bu sonuçta ikili averajda lider olan Portekiz zirvede yer alacak, Ay-yıldızlı ekibimiz ise grup ikincisi olacak.
A Milli Futbol Takımı, Çekya ile berabere kalırsa puanını 4'e yükseltecek. Gürcistan'ın Portekiz'i yenmesi halinde Türkiye ile Gürcistan eşit puanlarda olacak.
Ancak ikili averajda üstün olduğumuz için A Milli Futbol Takımımız, gruptan ikinci olarak çıkacak.
Kaybedersek en üçüncüler kontenjanına bakacağız
A Milli Futbol Takımımızın, Çekya'ya yenilmesi durumunda ise gözler gruplardaki "en iyi üçüncüler" kontenjanına çevrilecek. Çekya bu durumda puanını 4'e yükseltecek.
Gürcistan'ın da Portyekiz'i yenmesi durmunda Gürcistan ile Çekya'nın genel averajlarına bakılacak. Bu iki ekipten biri ikinci, diğeri ise "en iyi üçüncüler" kontenjanından son 16'ya kalacak.
Bu durumda A Milli Futbol Takımı, grubunu sonuncu tamamlayacak ve EURO 2024'e veda edecek.
A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'ya yenilerek 3 puanda kalması ve Gürcistan'ın da Portekiz maçında puan kaybetmesi durumunda da "en iyi üçüncülük" hesaplarına bakılacak.
A Milli Futbol Takımımız, diğer 6 gruptaki üçüncülerinin durumuna göre 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam etme şansı yakalayabilir. Millilerimizin son 16'ya kalması için en iyi 4 üçüncüden biri olması gerekiyor.