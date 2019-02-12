A101 14 Şubat aktüel ürünleri 14 Şubatta A101 mağazalarında satışa çıkacak. İndirim takipçileri kampanyalı ürünlerden yararlanmanya başlayacak. 14 Şubatta A101'de Smart LED Tv 2.499,00TL, HONOR 7c cep telefonu 1.199,00 TL, 8 raflı çok amaçlı dolap 209,95 TL. Daha bir çok üründe de indirimler var. İşte A101 14 Şubat Sevgililer Gününe Özel Aktüel ürünler kataloğu...
4 raflı çok amaçlı dolap 165,00 TL
Telefon priz tutucu 1,50 TL
Sürahi buket 6,95 TL
Matara/Detoks matara 9,95 TL
ROOC renkli bıçak 2'li 4,50 TL
Bas-aç mikrodalga saklama kabı 1,75 TL
Penguen klozet fırçası 7,95 TL
Uzun saklama kabı 3,50 TL
Plastik süzgeç 4,50 TL
4 katlı metal raf 24,95 TL
Deterjan hazneli süngerlik 5,95 TL
Bayan pamuklu panço 21,95 TL
Bayan dantelli atlet 7,95 TL
Bayan uzun kollu likralı pijama takımı 29,95 TL
Bayan desenli kaplı sütyen 16,95 TL
Bayan dantelli boxer 4,95 TL
Bayan pamuklu üçgen sütyen 14,95 TL
Sevgili kol saati çeşitleri 49,95 TL
Canlı çiçek büyük boy sümbül 6,95 TL
Kutulu mini orkide 24,95 TL
Bay deri kemer 8,95 TL
Makyaj organizer çeşitleri 7,50 TL
3 parçalı tablo 5,95 TL
Orta bay çaydanlık 79,95 TL
Cam tabak çeşitleri 2,50 TL
Ahşap ayaklı langırt oyunu 149,95 TL
Oyuncak şarkı söyleyen peluş 49,95 TL
Oyuncak tencere/ tava seti 9,95 TL
Oyuncak temizlik seti 12,95 TL
Cep kitapları 9,95 TL
Fairy hepsi bir arada bulaşık makinesi kapsülü 120'li 88,90 TL
Döner başlıklı temizlik seti 37,95 TL
Viking konsantre yumuşatıcı çeşitleri 12,95 TL
Viking sodamatik 3,95 TL
Mozaik pasta 9,95 TL
Beta özel karışık çay 14,95 TL
Dondurulmuş red velvet pasta 15,95 TL
lezita dondurulmuş çıtır kaplamalı piliç burger 10,45 TL
Abalı ayçiçek yağı 2L 12,45 TL
Sek kaşar peyniri 12,95 TL
Yörsan kaymak 8,45 TL
Fiskokrem sütlü fındık kreması 12,95 TL
Namet dana dilimli macar salamı 6,25 TL
Torku labne 8,45 TL
Kombinet dana kıyma 1000g. 27,95 TL
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