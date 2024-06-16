A101 aktüel 20 Haziran 2024: Bu hafta A101'e küçük ev aletleri ve mobilya geliyor
A101 aktüel kataloğu yayınlandı. 20 Haziran'dan itibaren tüm şubelere getirilecek ürünlerde bu hafta; küçük ev aletleri, beyaz eşya, mutfak aletleri ve mobilya gibi birçok ürün var. İşte, A101 20 Haziran 2024 aktüel kataloğu...
A101 aktüel 20 Haziran 2024... A101'e bu hafta birçok ürün geliyor; küçük ev aletleri başta olmak üzere beyaz eşya, çeşitli mobilyalar, mutfak gereçleri gibi yüzlerce ürün indirimli bir şekilde satışa çıkmak için bekliyor. İşte, A101 20 Haziran 2024 aktüel kataloğu...
Çok amaçlı dolap 1.499 TL
Zigon sehpa 729 TL
Mio ayakkabılık 449 TL
Lüks katlanabilir sandalye 369 TL
Çelik plaj sandalyesi 269 TL
Desenli kumaş sandalye 249 TL
Toshiba ultra HD Smart TV 18.999 TL
JVC Android TV 11.999 TL
Onvo Smart LED TV 12.499 TL
Homend tost makinesi 1.499 TL
Arzum Çay makinesi 1.299 TL
Philips airfryer 2.699 TL
SEG no frost buzdolabı 1.499 TL
SEG 7 kilo çamaşır makines, 8.499 TL
SEG Termosifon 4.399 TL
REVOLT RA5 180 CC Off-Road benzinli ATV 84.990 TL
26 jant ön sepetli bisiklet 4.499 TL