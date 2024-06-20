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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel kataloğu 20 Haziran 2024: Bugün A101'de neler, hangi ürünler var? A101 online katalog

        A101'de bugün neler var? İşte A101 aktüel 20 Haziran 2024 aktüel kataloğu

        A101 20 Haziran Perşembe aktüel kataloğundaki ürünler, raftaki yerini aldı. Bugün binlerce mağazada satışa çıkan indirimli ürünler arasında; küçük ev aletleri, beyaz eşya, mutfak aletleri ve mobilya gibi birçok seçenek var. İşte, A101 20 Haziran 2024 aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 10:54 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:54
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        1

        A101 20 Haziran 2024 aktüel kataloğunda yine birçok ürün raflardaki yerini aldı. Bugün yani Perşembe günü Türkiye'nin farklı şubelerine; beyaz eşya, mobilya, kamp sandalyesi, küçük ev aletleri gibi birçok ürün satışa çıktı. İşte, 20 Haziran 2024 Perşembe A101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

        2

        A101 20 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

        Çok amaçlı dolap 1.499 TL

        Zigon sehpa 729 TL

        Mio ayakkabılık 449 TL

        3

        Lüks katlanabilir sandalye 369 TL

        Çelik plaj sandalyesi 269 TL

        Desenli kumaş sandalye 249 TL

        4

        A101'DE BU HAFTA NELER VAR?

        Toshiba ultra HD Smart TV 18.999 TL

        JVC Android TV 11.999 TL

        Onvo Smart LED TV 12.499 TL

        5

        Homend tost makinesi 1.499 TL

        Arzum Çay makinesi 1.299 TL

        Philips airfryer 2.699 TL

        6

        A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

        SEG no frost buzdolabı 1.499 TL

        SEG 7 kilo çamaşır makines, 8.499 TL

        SEG Termosifon 4.399 TL

        7

        REVOLT RA5 180 CC Off-Road benzinli ATV 84.990 TL

        8

        26 jant ön sepetli bisiklet 4.499 TL

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