A101 20 Haziran 2024 aktüel kataloğunda yine birçok ürün raflardaki yerini aldı. Bugün yani Perşembe günü Türkiye'nin farklı şubelerine; beyaz eşya, mobilya, kamp sandalyesi, küçük ev aletleri gibi birçok ürün satışa çıktı. İşte, 20 Haziran 2024 Perşembe A101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...