A101'de bugün neler var? İşte A101 aktüel 20 Haziran 2024 aktüel kataloğu
A101 20 Haziran Perşembe aktüel kataloğundaki ürünler, raftaki yerini aldı. Bugün binlerce mağazada satışa çıkan indirimli ürünler arasında; küçük ev aletleri, beyaz eşya, mutfak aletleri ve mobilya gibi birçok seçenek var. İşte, A101 20 Haziran 2024 aktüel kataloğu...
A101 20 Haziran 2024 aktüel kataloğunda yine birçok ürün raflardaki yerini aldı. Bugün yani Perşembe günü Türkiye'nin farklı şubelerine; beyaz eşya, mobilya, kamp sandalyesi, küçük ev aletleri gibi birçok ürün satışa çıktı. İşte, 20 Haziran 2024 Perşembe A101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...
A101 20 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU
Çok amaçlı dolap 1.499 TL
Zigon sehpa 729 TL
Mio ayakkabılık 449 TL
Lüks katlanabilir sandalye 369 TL
Çelik plaj sandalyesi 269 TL
Desenli kumaş sandalye 249 TL
A101'DE BU HAFTA NELER VAR?
Toshiba ultra HD Smart TV 18.999 TL
JVC Android TV 11.999 TL
Onvo Smart LED TV 12.499 TL
Homend tost makinesi 1.499 TL
Arzum Çay makinesi 1.299 TL
Philips airfryer 2.699 TL
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER
SEG no frost buzdolabı 1.499 TL
SEG 7 kilo çamaşır makines, 8.499 TL
SEG Termosifon 4.399 TL
REVOLT RA5 180 CC Off-Road benzinli ATV 84.990 TL
26 jant ön sepetli bisiklet 4.499 TL