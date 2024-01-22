A101'e bu hafta koltuk takımı ve karavan geliyor! İşte 25 Ocak A101 Aldın Aldın kataloğu
A101'de bu Perşembe (25 Ocak) koltuk takımı olmak üzere; karavan ve elektrikli moped geliyor. Bu Perşembe günü Aldın Aldın kataloğunda ev tekstili, mutfak gereçleri, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve oyuncak gibi farklı birçok ürün bulunuyor. İşte, 25 Ocak Perşembe A101 Aldın Aldın akteül kataloğu ile indirimli ürünler listesi...
A101 25 Ocak Aldın Aldın kataloğu... A101'e bu hafta karavan, koltuk takımı, elektrikli moped, beyaz ev eşyaları gibi farklı birçok ürün geliyor. Tüm Türkiye'deki şubelere sınırlı şekilde dağıtılan ürünler 25 Ocak Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak. İşte, A101 Aldın Aldın kataloğu ile aktüel indirimli ürünler...
A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU 25 OCAK
Ultra HD Webos 2.0 Smart Led Tv 11.999 TL
55" Ultra HD Android Tv 14.399 TL
55" Ultra HD Android Tv 12.199 TL
32" Webos HD Ready Tv 4.599 TL
S19 Max Pro Cep Telefonu 3.499 TL
A101 AKTÜEL BU PERŞEMBE
2 TB Harici Hard Dİsk 2.199 TL
Şarjlı Çocuk Dijital Fotoğraf Makinesi 999 TL
64 GB Micro SD Kart 199 TL
10 Kg Çamaşır Makinesi 10.499 TL
6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.999 TL
A101'DE BU HAFTA NELER VAR?
Tabak Çeşitleri 39,90 TL
Cam Sprey Yağlık 300 ml 59,90 TL
Meşrubat Bardağı 19,90 TL
Su Bardağı 17,90 TL
Cam Kupa 24,90 TL
French Press 600 cc 79,90 TL
Handmaid El Blender Seti 899 TL
Saç Kurutma Makinesi 399 TL
Şarjlı Su Pompası 99 TL
5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 599 TL
5 Parça Cam Su Takımı 129 TL
4 Parça Porselen Fincan Takımı 99,90 TL
ST 283 Buzdolabı 8.599 TL
6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.999 TL
ST 283 Buzdolabı 8.599 TL
Coffebreak Filtre Kahve Makinesi 1.249 TL
Elektrikli Cezve 189 TL
Rematrix Dikey Kablolu Süpürge 999 TL
El Mikseri 299 TL
Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 539 TL
Erba Karavan 239.990 TL
Volta VM4 Neo Üç Tekerlekli Moped 37.990 TL
Özge Koltuk Takımı 12.900
Tuna Koltuk Takımı 12.900
Buse Koltuk Takımı 12.900