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A101'e 23 Nisan'a özel ürünler geliyor! 20 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğunda airfryer yağsız fritöz var!

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101 haftanın 'Aldın Aldın' indirimleri paylaşıyor. 20 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan beyaz eşya, küçük ev aletleri çeşitleri ve metal ayaklı 6 kişilik masa takımı dikkat çekti. 20 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak bisiklet, akıllı drone, ışıklı kaykay, ışıklı scooter ve trambolin yer aldı. İşte 20 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler indirim kataloğu...

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  • A101'e 23 Nisan özel ürünler geliyor! 20 Nisan 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri, airfryer yağsız fritöz kampanyası

    A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta birbirinden farklı ürünlerle yayınlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta indirimli ürünler listesinde yer alan lüks marka ürünler satışa çıkmıştı. 20 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan airfreyer yağsız fritöz dikkat çekti. İşte 20 Nisan 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...
  • A101'e 23 Nisan özel ürünler geliyor! 20 Nisan 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri, airfryer yağsız fritöz kampanyası

    20 NİSAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

    55'' Ultra HD Smart TV 8.999,00 TL

    55'' Ultra HD Smart TV 6.599,00 TL

    43'' Full HD Smart TV 5.899,00 TL

    Cep Telefonu 4.999,00 TL
  • A101'e 23 Nisan özel ürünler geliyor! 20 Nisan 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri, airfryer yağsız fritöz kampanyası

    Buzdolabı 5.499,00 TL

    Çamaşır Makinesi 5.099,00 TL

    Termosifon 80L 2.999,00 TL

    6 Programlı Bulaşık Makinesi 5.499,00 TL

    3 Çekmeceli Dondurucu 2.799,00 TL
  • A101'e 23 Nisan özel ürünler geliyor! 20 Nisan 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri, airfryer yağsız fritöz kampanyası

    Dikiş Makinesi 1.999,00 TL

    Elektrikli Süpürge 1.249,00 TL

    Multi Blender Seti 699,00 TL

    Airfryer Yağsız Fritöz 4.399,00 TL

    Saç Düzleştirici 169,00 TL

    Tost Makinesi 599,00 TL

    Saç Kesme Makinesi 189,00 TL
  • A101'e 23 Nisan özel ürünler geliyor! 20 Nisan 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri, airfryer yağsız fritöz kampanyası

    Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 2.990,00 TL

    Çocuk Masa Takımı 299,00 TL

    Kanatlı Kurutmalık 159,95 TL

    Ütü Masası 279,95 TL

    Kirli Çamaşır Sepeti 99,95 TL
  • A101'e 23 Nisan özel ürünler geliyor! 20 Nisan 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri, airfryer yağsız fritöz kampanyası

    Bayan Çift Tokalı Terlik 59,95 TL

    Bayan Çarpraz Terlik 69,95 TL

    Bayan Çizgili Sauna Terliği 49,95 TL

    Bayan Fitilli Terlik 79,95 TL
  • A101'e 23 Nisan özel ürünler geliyor! 20 Nisan 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri, airfryer yağsız fritöz kampanyası

    16 Jant Bisiklet 1.499,00 TL

    12 Jant Bisiklet 499,95 TL

    Akıllı Drone 579,00 TL

    Işıklı Scooter 269,95 TL

    File Korumalı 55 Inç Trambolin 1.299,00 TL

    Dart Seti 99,95 TL

    Ahşap Kollu Küçük Boy Piknik Sandalyesi 149,95 TL
  • A101'e 23 Nisan özel ürünler geliyor! 20 Nisan 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri, airfryer yağsız fritöz kampanyası

    Oyuncak Şato Buzlar Ülkesi 139,95 TL

    Oyuncak Mini Şato 219,95 TL

    Oyuncak Süpürge 229,95 TL

    Oyuncak Masa ve Bloklar 224,95 TL
  • A101'e 23 Nisan özel ürünler geliyor! 20 Nisan 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri, airfryer yağsız fritöz kampanyası

    Tava ve Sahan Seti 279,95 TL

    Metal Çaydanlık 319,95 TL

    Bambu Kapaklı Demlik 139,95 TL

    Filtreli Sürahi 149,95 TL

    Servis Gereçleri 55,00 TL
  • A101'e 23 Nisan özel ürünler geliyor! 20 Nisan 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri, airfryer yağsız fritöz kampanyası

    Gaming Klavye 149,00 TL

    Oyun Kolu 34,95 TL

    Full HD PC Kamera 79,95 TL

    Gaming Mouse 79,95 TL

    Gaming Kulaklık 159,00 TL

    Hoparlör 89,95 TL

    Notebook Standı 49,95 TL
  • A101'e 23 Nisan özel ürünler geliyor! 20 Nisan 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri, airfryer yağsız fritöz kampanyası

    Karakter Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 149,00 TL

    Kilim 99,95 TL

    Karakter Lisanslı Kırlent 59,95 TL

    Çift Kişilik Su Geçirmez Yatak Alezi 159,00 TL
  • A101'e 23 Nisan özel ürünler geliyor! 20 Nisan 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri, airfryer yağsız fritöz kampanyası

    Yemeklik Zeytinyağı 49,50 TL

    Noodle Çeşitleri 29,90 TL

    Bulaşık Makinesi Parlatıcısı 29,95 TL

    Şampuan Çeşitleri 39,95 TL
  • A101'e 23 Nisan özel ürünler geliyor! 20 Nisan 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri, airfryer yağsız fritöz kampanyası

    Tahin - Üzüm Pekmezi 69,90 TL

    Çikolatalı Bulgur Gevreği 44,90 TL

    Kornişon Turşu 23,90 TL

    Dondurulmuş Piliç Pirzolar 57,90 TL
  • A101'e 23 Nisan özel ürünler geliyor! 20 Nisan 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri, airfryer yağsız fritöz kampanyası

    Kırmızı Tane Mercimek 85,00 TL

    Pilavlık Pirinç 66,50 TL

    Toz Deterjan 169,90 TL

    Pilavlık Bulgur 59,00 TL

    Micellar Su 29,95 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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