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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101'e elektrikli moped ve köşe koltuk geliyor! 1 Şubat 2024 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? - Alışveriş Haberleri

        A101'e elektrikli moped ve köşe koltuk geliyor! İşte 1 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu..

        Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Beyaz eşya çeşitlerinden küçük ev aletlerine, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerinin satışa sunulduğu A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektrikli moped ve köşe koltuk dikkatleri üzerine çekti. İşte 1 Şubat 2024 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 15:39 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:39
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        1

        A101 aktüel ürünler kataloğu, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. 1 Şubat 2024 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektrikli moped ve köşe koltuk dikkat çekti. Birbirinden farklı onlarca ürünün yer aldığı 1 Şubat 2024 A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletlerinden televizyon çeşitlerine kadar onlarca ürün satışa sunuldu. İşte 1 Şubat 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

        2

        1 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM FİYAT LİSTESİ

        9 kg Çamaşır Makinesi 9.999,00 TL

        No-Frost Buzdolabı 15.999,00 TL

        3

        İki Tekerlekli Elektrikli Moped 26.990,00 TL

        Takım Çantası 89,90 TL

        4

        Mikrodalga Fırın 2.199,00 TL

        Çay Makinesi 599,00 TL

        5

        Dikdörtgen Borcam Tepsi 149,00 TL

        Cam Motivasyon Matarası 39,90 LT

        6

        Yemek Kaşığı/ Yemek Çatalı 29,90 TL

        Servis Gereçleri 99,90 TL

        7

        Puflu Köşe Koltuk 9.990,00 TL

        8

        Oyuncak Manyetik Puzzle 29,90 TL

        Oyuncak Prenses Bebekler 139,00 TL

        9

        Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 349,00 TL

        Bay/Bayan Şapkalı Sweatshirt 259,00 TL

        10

        Pilavlık Bulgur 5 kg 99,90 TL

        Dondurulmuş Piliç 85,90 TL

        11

        Sıvı Leke Çıkarıcı 109,00 TL

        Tırnak Bakım Yağı 49,90 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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