A101'e masa takımı ve karyola geliyor! 5 Ekim 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. 5 Ekim Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan masa takımı ve karyola çeşitleri dikkat çekti. İşte A101 aktüel ürünler 5 Ekim kataloğu fiyat listesi...
A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Ekim Perşembe gününe özel ürünlerle yayınlandı. 5 Ekim 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda televizyondan telefona, beyaz eşya çeşitlerinden dikiş makinesine, çay makinesinden el blender setine, masa takımından karyolaya kadar onlarca ürün 5 Ekim Perşembe günü itibarıyla satışa çıkıyor. İşte 5 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...
5 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
No-Frost Buzdolabı 13.999,00 TL
9 kg Çamaşır Makinesi 8.799,00 TL
Dikiş Makinesi 4.799,00 TL
Cyclone Süpürge 1.999,00 TL
Yemek Masası Takımı 2.690,00 TL
Metal Çift Kişilik Karyola 2.500 TL
4 Kişilik Masa Takımı 7.490,00 TL
Mama Sandalyesi 449,00 TL
Şeffaf Bebek Küveti 119,00 TL
Oyuncak İlk Arabam 179,00 TL
Aktivite Oyun Halısı 179,00 TL
Bebek Nevresim Takımı 139,00 TL
Bebek Yorganı 139,00 TL
Döküm Kek Kalıbı 179,00 TL
Döküm Tencere 849,00 TL