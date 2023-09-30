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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101'e masa takımı ve karyola geliyor! 5 Ekim 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda indirim listesinde neler var? - Alışveriş Haberleri

        A101'e masa takımı ve karyola geliyor! 5 Ekim 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu

        A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. 5 Ekim Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan masa takımı ve karyola çeşitleri dikkat çekti. İşte A101 aktüel ürünler 5 Ekim kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:57
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        1

        A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Ekim Perşembe gününe özel ürünlerle yayınlandı. 5 Ekim 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda televizyondan telefona, beyaz eşya çeşitlerinden dikiş makinesine, çay makinesinden el blender setine, masa takımından karyolaya kadar onlarca ürün 5 Ekim Perşembe günü itibarıyla satışa çıkıyor. İşte 5 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

        2

        5 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        No-Frost Buzdolabı 13.999,00 TL

        9 kg Çamaşır Makinesi 8.799,00 TL

        3

        Dikiş Makinesi 4.799,00 TL

        Cyclone Süpürge 1.999,00 TL

        4

        Yemek Masası Takımı 2.690,00 TL

        Metal Çift Kişilik Karyola 2.500 TL

        5

        4 Kişilik Masa Takımı 7.490,00 TL

        6

        Mama Sandalyesi 449,00 TL

        Şeffaf Bebek Küveti 119,00 TL

        7

        Oyuncak İlk Arabam 179,00 TL

        Aktivite Oyun Halısı 179,00 TL

        8

        Bebek Nevresim Takımı 139,00 TL

        Bebek Yorganı 139,00 TL

        9

        Döküm Kek Kalıbı 179,00 TL

        Döküm Tencere 849,00 TL

        10

        Pilavlık Pirinç 175,00 TL

        Pilavlık Bulgur 85,00 TL

        11

        Çocuk Bezi Çeşitleri 165,00 TL

        3 Katlı Tuvalet Kağıdı 40'lı 169,00 TL

        12

        Çerezya Soslu Badem Kuruyemiş 34,90 TL

        Meyveli İçecek 21,00 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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